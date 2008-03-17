Не «сдавать» человека, а спасать

В случае задержания студента за хранение и употребление наркотических средств – вся информация направляется по месту его учебы. Кроме того, сегодня предприниматель, прежде чем взять на работу выпускника вуза нередко обращается с запросом в правоохранительные органы, состоит ли он на учете. Один привод в милицию может стоить человеку карьеры.