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Posted 17 марта 2008,, 14:58

Published 17 марта 2008,, 14:58

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Не «сдавать» человека, а спасать

17 марта 2008, 14:58
Недавно за употребление наркотических средств в одном из белгородских вузов отчислено пять студентов. В рамках месячника по профилактике наркомании в двух университетах Белгорода прошли мероприятия антинаркотической направленности.

В случае задержания студента за хранение и употребление наркотических средств – вся информация направляется по месту его учебы. Кроме того, сегодня предприниматель, прежде чем взять на работу выпускника вуза нередко обращается с запросом в правоохранительные органы, состоит ли он на учете. Один привод в милицию может стоить человеку карьеры.

14 марта со студентами института экономики и менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова встретилась специалист госнаркоконтроля М.Н. Борченко. Она сообщила о том, что с 24 по 28 марта в БГТУ пройдёт эксперимент – добровольное анонимное обследование по наличию в организме наркотических веществ. Помимо этого, представитель госнаркоконтроля назвала студентам телефон доверия (27-27-77) и попросила сообщать об употреблении наркотиков. «Вы не «сдаете» человека, а спасаете», - подчеркнула Марина Николаевна.

В свою очередь на социально-теологическом факультете БелГУ открылась книжная выставка-презентация «Наркотеррору – нет!». На её открытии присутствовали студенты госуниверситета специальности «Социальная работа», изучающие курс профилактики наркомании и алкоголизма, лекторская группа и члены клуба «За здоровый образ жизни», созданного студентами-теологами.

«Рост наркомании в среде молодёжи давно превратился в колоссальную социальную проблему для России. Последствия наркомании – духовная и физическая деградация личности. Наркомания, как смертельный омут, затягивает детей, молодёжь – будущее страны», – отметила, открывая презентацию, главный библиотекарь факультета Надежда Сапронова.

Затем члены агитбригады «За здоровый образ жизни» выступили со сценкой, пропагандирующей здоровый образ жизни, сообщает сайт БелГУ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#БелГУ#Выставка#Наркотики#Книга#Госнаркоконтроль
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