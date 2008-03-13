Взаимовыгодное сотрудничество двух сторон подкреплено документально

Численность участковых уполномоченных милиции и их помощников устанавливается правительством области и органами местного самоуправления, но штат сотрудников может быть увеличен за счет средств соответствующих бюджетов. За каждым участковым закрепляется административный участок, на котором проживает не более 3500 человек.