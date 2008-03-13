Взаимовыгодное сотрудничество двух сторон подкреплено документально

Posted 13 марта 2008,, 14:53
Published 13 марта 2008,, 14:53
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В документе тщательно прописана процедура назначения участкового милиции.
Кандидатура участкового предоставляется начальником милиции общественной безопасности и утверждается начальником УВД. Далее она согласовывается с главой администрации сельского (городского) поселения и утверждается на заседании Совета муниципального района или городского округа. После чего глава местного самоуправления заключает с участковым контракт.
Численность участковых уполномоченных милиции и их помощников устанавливается правительством области и органами местного самоуправления, но штат сотрудников может быть увеличен за счет средств соответствующих бюджетов. За каждым участковым закрепляется административный участок, на котором проживает не более 3500 человек.
Ряд обязанностей участковых милиционеров предполагают организацию работы по охране общественного порядка, профилактические мероприятия с ранее судимыми лицами и другими потенциально опасными категориями граждан.
Органы местного самоуправления полностью обустраивают милицейский пункт и предоставляют участковым служебный транспорт. Старший участковый также обеспечивается служебным жильем на своём административном участке. Через 10 лет жилье передается ему по договору социального найма, который оформляется соответствующим нормативным актом органа местного самоуправления, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.