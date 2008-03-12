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Posted 12 марта 2008,, 06:42

Published 12 марта 2008,, 06:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За хлебом – в Красную Яругу

12 марта 2008, 06:42
По данным Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов области на 6 марта в нашем регионе сложились следующие розничные цены на социально значимые продовольственные товары.

Мука пшеничная продаётся по цене от 12 р. 95 коп. (Краснояружский район) до 15 рублей (Корочанский, Красненский и Ровеньской районы) за килограмм. Самая низкая стоимость хлеба – 9 р. 23 коп. за кг отмечена также в Краснояружском районе. В большинстве остальных районов области килограмм «Дарницкого» стоит 10 рублей.

Крупа рисовая дешевле всего продается в Чернянке (21 р./кг), а в целом по области она стоит 23 рубля. Макаронные изделия в Белгороде и некоторых других муниципальных образованиях продаются по 18,80 р. за кг, 16 рублей килограмм вермишели стоит в Краснояружском районе.

Цены на молоко практически во всех районах области сложились на уровне 19,50 р. и лишь в Красной Яруге – 15,50 р. Самая низкая цена на масло крестьянское отмечена в Прохоровском районе – 139 р. за кг, в большинстве остальных – 156,20 р. за кг.

Десяток яиц дороже всего продается в Вейделевском (30,20 р.), а дешевле всего в Губкинском (27, 50 р.) районах. Стоимость куриной тушки колеблется от 71 рубля за кг в Краснояружском, до 78 рублей в большинстве других районов области, сообщает пресс-центр губернатора области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Продукты#Цены#Хлеб
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