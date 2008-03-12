За хлебом – в Красную Яругу

Крупа рисовая дешевле всего продается в Чернянке (21 р./кг), а в целом по области она стоит 23 рубля. Макаронные изделия в Белгороде и некоторых других муниципальных образованиях продаются по 18,80 р. за кг, 16 рублей килограмм вермишели стоит в Краснояружском районе.