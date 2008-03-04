Жителей области становится больше

Снижение показателя естественной убыли населения является следствием роста числа родившихся на территории области. Всего в январе этого года родилось 1439 человек (1253 в январе 2007 года), умерло 2134 человека (2056 – в 2007 году). Количество браков за первый месяц этого года составляет 572 (739 – в прошлом году), разводов 566 (в январе прошлого года - 500), сообщает сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.