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Posted 4 марта 2008,, 07:17

Published 4 марта 2008,, 07:17

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Жителей области становится больше

4 марта 2008, 07:17
Сложившийся за январь 2008 года на территории Белгородской области коэффициент естественной убыли (соотношения количества умерших с количеством рождённых на 1000 человек населения) составил 5,4 против 6,2 в январе 2007 года, то есть снизился на 12,9%.

Снижение показателя естественной убыли населения является следствием роста числа родившихся на территории области. Всего в январе этого года родилось 1439 человек (1253 в январе 2007 года), умерло 2134 человека (2056 – в 2007 году). Количество браков за первый месяц этого года составляет 572 (739 – в прошлом году), разводов 566 (в январе прошлого года - 500), сообщает сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Статистика#Демография
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