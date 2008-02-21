Раскрыта тайна тайного голосования

Posted 21 февраля 2008,, 07:52
Published 21 февраля 2008,, 07:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В декабре прошлого года на заседаниях Земских собраний муниципальных образований «Новотаволжанское сельское поселение» и «Муромское сельское поселение» избраны тайным голосованием главы соответствующих поселений.
Согласно ч. 1 ст. 18 Уставов указанных муниципальных образований земское собрание сельского поселения избирает из своего состава тайным голосованием главу сельского поселения. Глава сельского поселения считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов земского собрания сельского поселения.
Согласно протоколу заседания Земского собрания муниципального образования «Новотаволжанское сельское поселение» по результатам тайного голосования за кандидатуру Н.И. Шумейко на пост главы муниципального образования проголосовало 8 депутатов, что менее 2/3 от установленной численности - 15 депутатов земского собрания.
Согласно протоколу земского собрания муниципального образования «Муромское сельское поселение» по результатам тайного голосования за кандидатуру С.И. Попова проголосовало 6 человек, что менее 2/3 от установленной численности - 10 депутатов собрания.
В связи с тем, что принятые решения об избрании глав названных сельских поселений в силу закона являлись нелегитимными, они были опротестованы Шебекинской межрайонной прокуратурой.
По результатам рассмотрения протестов на ближайших заседаниях земских собраний муниципальных образований решения отменены, проведены повторно в соответствии с законом выборы глав сельских поселений, информирует официальный сайт областной Прокуратуры.