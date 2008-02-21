Раскрыта тайна тайного голосования

Согласно ч. 1 ст. 18 Уставов указанных муниципальных образований земское собрание сельского поселения избирает из своего состава тайным голосованием главу сельского поселения. Глава сельского поселения считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов земского собрания сельского поселения.