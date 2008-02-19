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Posted 19 февраля 2008,, 10:18

Published 19 февраля 2008,, 10:18

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Салют-Энергия» проиграл чемпиону России 2004 года

19 февраля 2008, 10:18
18 февраля Белгородский футбольный клуб «Салют-Энергия», находящийся сейчас на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталии, провёл свой очередной контрольный матч.
Сюжет
Футбол

По предварительной договорённости подопечные Владимира Зинича должны были сыграть против футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Но в последний момент стало известно, что соперником белгородской команды станет московский «Локомотив» – чемпион России 2004 года.

Основные события в этой встрече развернулись во втором тайме. Подопечные Рашида Рахимова открыли счёт на 68-й минуте. Это сделал Денис Глушаков, не в последнюю очередь благодаря грубой ошибке голкипера «Салюта» Александра Беленова.

«Железнодорожники» и не думали останавливаться на достигнутом и на 76-й минуте удвоили своё преимущество. А на 87-й минуте – утроили. 3:0 – закономерная победа подопечных Рашида Рахимова, нацеленных на самые высокие места в Российской футбольной Премьер-лиге.

Футболисты «Салюта» вернутся со сбора в Турции 20 февраля.

Александр Журавлёв

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Локомотив#Салют-энергия#Контрольный матч
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