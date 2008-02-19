«Салют-Энергия» проиграл чемпиону России 2004 года

Posted 19 февраля 2008,, 10:18
Published 19 февраля 2008,, 10:18
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По предварительной договорённости подопечные Владимира Зинича должны были сыграть против футбольного клуба «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Но в последний момент стало известно, что соперником белгородской команды станет московский «Локомотив» – чемпион России 2004 года.
Основные события в этой встрече развернулись во втором тайме. Подопечные Рашида Рахимова открыли счёт на 68-й минуте. Это сделал Денис Глушаков, не в последнюю очередь благодаря грубой ошибке голкипера «Салюта» Александра Беленова.
«Железнодорожники» и не думали останавливаться на достигнутом и на 76-й минуте удвоили своё преимущество. А на 87-й минуте – утроили. 3:0 – закономерная победа подопечных Рашида Рахимова, нацеленных на самые высокие места в Российской футбольной Премьер-лиге.
Футболисты «Салюта» вернутся со сбора в Турции 20 февраля.
Александр Журавлёв