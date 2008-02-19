«Салют-Энергия» проиграл чемпиону России 2004 года

«Железнодорожники» и не думали останавливаться на достигнутом и на 76-й минуте удвоили своё преимущество. А на 87-й минуте – утроили. 3:0 – закономерная победа подопечных Рашида Рахимова, нацеленных на самые высокие места в Российской футбольной Премьер-лиге.