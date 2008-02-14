От ответственности не уйти

Posted 14 февраля 2008,, 07:52
Published 14 февраля 2008,, 07:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вячеслав Ремез с 2006 года находился в Федеральном розыске за совершённое преступление в Волоконовском районе.
Сотрудникам уголовного розыска ОВД Беляевского района Оренбургской области поступила оперативная информация, что злоумышленник находиться у родственников на территории этой южноуральской области.
На автодороге Оренбург – Беляевка в районе села Крючковка милиционеры, совместно с сотрудниками ОВД Волоконовского района УВД по Белгородской области, остановили автомобиль, в салоне которого находился разыскиваемый.
В результате слаженных и чётких действий, гражданин, находящий в федеральном розыске, был задержан и этапирован в УВД по Белгородской области, сообщает сайт УВД по Оренбургской области.