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Posted 14 февраля 2008,, 07:52

Published 14 февраля 2008,, 07:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

От ответственности не уйти

14 февраля 2008, 07:52
Благодаря совместной работе сотрудников органов внутренних дел Волоконовского района и работников Оренбургской милиции задержан преступник, совершивший криминальный поступок на территории Белгородской области.

Вячеслав Ремез с 2006 года находился в Федеральном розыске за совершённое преступление в Волоконовском районе.

Сотрудникам уголовного розыска ОВД Беляевского района Оренбургской области поступила оперативная информация, что злоумышленник находиться у родственников на территории этой южноуральской области.

На автодороге Оренбург – Беляевка в районе села Крючковка милиционеры, совместно с сотрудниками ОВД Волоконовского района УВД по Белгородской области, остановили автомобиль, в салоне которого находился разыскиваемый.

В результате слаженных и чётких действий, гражданин, находящий в федеральном розыске, был задержан и этапирован в УВД по Белгородской области, сообщает сайт УВД по Оренбургской области.

#Новости#Происшествия#Мария#Арест#Оренбург#Милиция волоконовка
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