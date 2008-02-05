Сотрудник милиции заплатит штраф за возмездную помощь

Posted 5 февраля 2008,, 10:15
Published 5 февраля 2008,, 10:15
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Вечером 25 сентября 2007 года за совершение правонарушения, а именно появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в 5-й отдел милиции УВД города Белгорода был доставлен гражданин Л.
Дежурный по работе с доставленными и задержанными, в ходе проверки установил, что Л. действительно совершил указанное правонарушение, и находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее, дежурный сотрудник УВД, не оформляя протокола и материалов дела об административном правонарушении, за 1060 рублей вывел задержанного из помещения отдела милиции и отпустил.
Полученными денежными средствами милиционер рассчитывал распорядиться по собственному усмотрению, но был задержан сотрудниками управления собственной безопасности УВД по Белгородской области.
В суде милиционер свою вину в совершении преступления (за получение должностным лицом взятки за незаконные действие и превышение должностных полномочий) полностью признал.
Согласившись с мнением государственного обвинителя, Свердловский районный суд города Белгорода назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах или заниматься правоохранительной деятельностью в течение 2 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.