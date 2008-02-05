Сотрудник милиции заплатит штраф за возмездную помощь

Дежурный по работе с доставленными и задержанными, в ходе проверки установил, что Л. действительно совершил указанное правонарушение, и находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее, дежурный сотрудник УВД, не оформляя протокола и материалов дела об административном правонарушении, за 1060 рублей вывел задержанного из помещения отдела милиции и отпустил.