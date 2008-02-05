Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2008,, 10:15

Published 5 февраля 2008,, 10:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Сотрудник милиции заплатит штраф за возмездную помощь

5 февраля 2008, 10:15
Свердловский районный суд города назначил белгородскому милиционеру наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах или заниматься правоохранительной деятельностью в течение 2 лет.
Сюжет
Деньги

Вечером 25 сентября 2007 года за совершение правонарушения, а именно появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в 5-й отдел милиции УВД города Белгорода был доставлен гражданин Л.

Дежурный по работе с доставленными и задержанными, в ходе проверки установил, что Л. действительно совершил указанное правонарушение, и находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее, дежурный сотрудник УВД, не оформляя протокола и материалов дела об административном правонарушении, за 1060 рублей вывел задержанного из помещения отдела милиции и отпустил.

Полученными денежными средствами милиционер рассчитывал распорядиться по собственному усмотрению, но был задержан сотрудниками управления собственной безопасности УВД по Белгородской области.

В суде милиционер свою вину в совершении преступления (за получение должностным лицом взятки за незаконные действие и превышение должностных полномочий) полностью признал.

Согласившись с мнением государственного обвинителя, Свердловский районный суд города Белгорода назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах или заниматься правоохранительной деятельностью в течение 2 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

#Новости#Деньги#Происшествия#Штраф#Мария#Взятка#Суд#Милиция
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18