Областные санатории признаны курортами регионального значения

Областной детский санаторий предназначен для лечения детей с 2 до 16 лет без родителей или с сопровождающим лицом. Благоприятные природно-климатические условия, экологически чистая питьевая вода и продукты питания благотворно влияют на здоровье подростков. Специализация курорта – профилактика и лечение болезней крови, органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Лечение и оздоровление детей на курорте осуществляется на основании лицензий и по методикам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ.