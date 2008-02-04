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Posted 4 февраля 2008,, 06:52

Published 4 февраля 2008,, 06:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Областные санатории признаны курортами регионального значения

4 февраля 2008, 06:52
Для сохранения и развития санаторно-курортных зон области и регулирования отношений в сфере использования и развития территорий, обладающих особо ценными лечебными и оздоровительными свойствами, правительство области постановило признать территории санатория «Красиво» и областного детского санатория курортами регионального значения.

Курорты предназначены для отдыха и лечения граждан, проживающих на Белгородчине и в других регионах России, с использованием природных ресурсов области. Курорты находятся в ведении департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, сообщает пресс-центр губернатора Белгородской области.

На территории санатория «Красиво» воздух отличается высокой ионизированностью, которая оказывает лечебное воздействие при многих заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервных расстройствах. Основными природными лечебными факторами в районе курорта являются минеральные воды питьевого назначения, ландшафтные условия, климат и глины мелового периода Поддубенского участка Хворостяновского месторождения. Лечение и оздоровление граждан на курорте осуществляется на основании лицензий и по методикам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

Областной детский санаторий предназначен для лечения детей с 2 до 16 лет без родителей или с сопровождающим лицом. Благоприятные природно-климатические условия, экологически чистая питьевая вода и продукты питания благотворно влияют на здоровье подростков. Специализация курорта – профилактика и лечение болезней крови, органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Лечение и оздоровление детей на курорте осуществляется на основании лицензий и по методикам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Отдых#Курорт
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