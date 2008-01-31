Платить стали больше

Сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 января этого года составила почти 5 миллионов рублей. Имеют задолженность семь предприятий области, на которых работают почти полторы тысячи человек. Четыре организации действуют в сфере обрабатывающего производства, две – являются сельскохозяйственными и одно предприятие оказывает транспортные услуги.