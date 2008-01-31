Платить стали больше

Posted 31 января 2008,, 06:49
Published 31 января 2008,, 06:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В некоторых сферах экономической деятельности величина ежемесячного денежного поощрения увеличилась по сравнению с 2006 годом более чем на 40 процентов, например, в сельском хозяйстве, рыбоводстве, финансовой деятельности.
По сравнению началом прошлого года размер средней заработной платы в сфере образования увеличился с 6400 до 7400 рублей, здравоохранения – с 6900 до 7800 рублей, транспорта и связи – с 10700 до 11300 рублей, строительства – с 12500 до 14300 рублей, добычи полезных ископаемых – с 18000 до 18900 рублей.
Сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 января этого года составила почти 5 миллионов рублей. Имеют задолженность семь предприятий области, на которых работают почти полторы тысячи человек. Четыре организации действуют в сфере обрабатывающего производства, две – являются сельскохозяйственными и одно предприятие оказывает транспортные услуги.
Величина прожиточного минимума по области за четвёртый квартал 2007 года из расчёта на душу населения составила 3306 рублей. А из расчёта по социально-демографическим группам: трудоспособное население – 3558 рублей, пенсионеры – 2632 рубля, дети – 3290 рублей. Стоимость потребительской корзины на душу населения составляет 3092 рубля, в том числе продукты питания – 1450 рублей, непродовольственные товары -568 рублей, услуги – 1074 рубля, расходы по обязательным платежам и сборам – 214 рублей, сообщает пресс-центр губернатора области.