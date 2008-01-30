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Posted 30 января 2008,, 12:34

Published 30 января 2008,, 12:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Охота без правил грозит крупным штрафом

30 января 2008, 12:34
В минувшие выходные сотрудники отдела милиции старооскольского УВД вместе с егерями государственного комплексного заказника «Дмитриевский» задержали браконьера, промышлявшего незаконной добычей диких зверей на охраняемой территории.

Стальные петли-ловушки на звериных тропах заметили егеря, когда привезли корм для оленей. Правила охоты на территории Белгородской области категорически запрещают добычу зверя с помощью варварских ловушек и ногозахватывающих капканов. Появление браконьера в особо охраняемом заказнике – это ЧП, поэтому на место немедленно вызвали местного участкового уполномоченного милиции.

Участковому и егерям пришлось немало потрудиться, чтобы по следам на снегу в 12-гектарном заказнике найти ещё несколько стальных ловушек. В результате поисков удалось установить путь браконьера к селу Городище.

Скоро милиционеры нашли и самого любителя незаконной охоты. Браконьером оказался местный житель. В его доме обнаружили несколько приготовленных петель и шкуру недавно пойманной косули. Как выяснилось, она была не единственной добычей, угодившей в браконьерские ловушки в эту зиму.

Теперь охотнику предстоит следственное и судебное разбирательство. Российский уголовный кодекс за незаконную охоту наказывает браконьеров крупным штрафом, долгосрочными исправительными работами или арестом, напоминает пресс-служба УВД по Белгородской области.

#Новости#Происшествия#Мария#Охота#Браконьер
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