Охота без правил грозит крупным штрафом

Posted 30 января 2008,, 12:34
Published 30 января 2008,, 12:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Стальные петли-ловушки на звериных тропах заметили егеря, когда привезли корм для оленей. Правила охоты на территории Белгородской области категорически запрещают добычу зверя с помощью варварских ловушек и ногозахватывающих капканов. Появление браконьера в особо охраняемом заказнике – это ЧП, поэтому на место немедленно вызвали местного участкового уполномоченного милиции.
Участковому и егерям пришлось немало потрудиться, чтобы по следам на снегу в 12-гектарном заказнике найти ещё несколько стальных ловушек. В результате поисков удалось установить путь браконьера к селу Городище.
Скоро милиционеры нашли и самого любителя незаконной охоты. Браконьером оказался местный житель. В его доме обнаружили несколько приготовленных петель и шкуру недавно пойманной косули. Как выяснилось, она была не единственной добычей, угодившей в браконьерские ловушки в эту зиму.
Теперь охотнику предстоит следственное и судебное разбирательство. Российский уголовный кодекс за незаконную охоту наказывает браконьеров крупным штрафом, долгосрочными исправительными работами или арестом, напоминает пресс-служба УВД по Белгородской области.