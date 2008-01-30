Охота без правил грозит крупным штрафом

Скоро милиционеры нашли и самого любителя незаконной охоты. Браконьером оказался местный житель. В его доме обнаружили несколько приготовленных петель и шкуру недавно пойманной косули. Как выяснилось, она была не единственной добычей, угодившей в браконьерские ловушки в эту зиму.