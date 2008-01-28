Убийство раскрыто по горячим следам

Было установлено, что супруга потерпевшего в этот день при распитии спиртных напитков со своими знакомыми пожаловалась на то, что муж часто избивает ее. Приятели решили проучить агрессивного супруга, и пришли к ним домой. В ходе произошедшей драки один из приятелей нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После чего мужчина упал на диван и через некоторое время скончался от полученной черепно-мозговой травмы.