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Posted 28 января 2008,, 07:04

Published 28 января 2008,, 07:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Убийство раскрыто по горячим следам

28 января 2008, 07:04
В Яковлевском районе раскрыто особо тяжкое преступление. Подозреваемый арестован, и ему предъявлено обвинение.

21 января в хуторе Новочеркасский Яковлевского района в одном из домовладений был обнаружен труп мужчины.

В ходе первоначальной проверки следственно-оперативная группа выдвинула версию о том, что мужчина упал в подвал своего дома и впоследствии скончался. Следователь и оперативные сотрудники, в целях достоверного установления обстоятельств, провели более подробный опрос свидетелей случившегося.

Было установлено, что супруга потерпевшего в этот день при распитии спиртных напитков со своими знакомыми пожаловалась на то, что муж часто избивает ее. Приятели решили проучить агрессивного супруга, и пришли к ним домой. В ходе произошедшей драки один из приятелей нанес потерпевшему несколько ударов по голове. После чего мужчина упал на диван и через некоторое время скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Следователем Яковлевского межрайонного следственного отдела по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе изучения личности подозреваемого было установлено, что этот молодой мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, в ноябре 2007 года был судим за кражу.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт Прокуратуры Белгородской области.

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