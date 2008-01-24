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Posted 24 января 2008,, 15:06

Published 24 января 2008,, 15:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Суд обязал устранить нарушения пожарной безопасности в школах

24 января 2008, 15:06
Прокуратурой Красненского района по результатам проверки, проведенной совместно с органом государственного пожарного надзора, установлено, что помещения всех школ района не оборудованы пожарной сигнализацией и системой оповещения людей в случае пожара.

Чтобы устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности прокуратура Красненского района направила в суд 18 исковых заявлений с тем, чтобы администрация муниципального района установила автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре в общеобразовательных учреждениях района, а также обеспечила обработку деревянных конструкций чердаков во всех школах района огнезащитным составом.

Согласно решению суда, администрация Красненского района обязана в течение полугода с момента поступления денежных средств устранить нарушения правил пожарной безопасности.

В 2007 году постановлением главы местного самоуправления Красненского района принята программа по установке систем автоматической сигнализации и оповещения людей при пожаре в образовательных учреждениях района на 2008-2010 г.г. По программе планируется потратить на установку указанных систем 3 841 196 рублей, сообщает сайт прокуратуры Белгородской области.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Пожар#Прокуратура#Школа#Проверка#Суд#Красненский район
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