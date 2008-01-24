Суд обязал устранить нарушения пожарной безопасности в школах

Posted 24 января 2008,, 15:06
Published 24 января 2008,, 15:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Чтобы устранить нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности прокуратура Красненского района направила в суд 18 исковых заявлений с тем, чтобы администрация муниципального района установила автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре в общеобразовательных учреждениях района, а также обеспечила обработку деревянных конструкций чердаков во всех школах района огнезащитным составом.
Согласно решению суда, администрация Красненского района обязана в течение полугода с момента поступления денежных средств устранить нарушения правил пожарной безопасности.
В 2007 году постановлением главы местного самоуправления Красненского района принята программа по установке систем автоматической сигнализации и оповещения людей при пожаре в образовательных учреждениях района на 2008-