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Posted 16 января 2008,, 06:31

Published 16 января 2008,, 06:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольский рынок – под пристальным вниманием

16 января 2008, 06:31
На рынке «Юбилейный», что в центре Старого Оскола, прошла ревизия. Муниципальное предприятие завершило прошлый год с небольшой прибылью – всего 1 %. Это, а также многочисленные жалобы предпринимателей, подтолкнули к глобальным переменам на рынке.

Как рассказал исполняющий обязанности главы территории Павел Шишкин, зная возможности рынка, объём прибыли в один процент, у местной власти вызвал сомнения. После проверки выяснились и другие негативные моменты в работе «Юбилейного». Рынок не выплачивал согласно договору ежемесячно 2 миллиона рублей. Под сомнением и работа «Юбилейного» по бартеру, в соответствии с которым в сёлах района должно было осуществляться строительство водопровода.

«Сегодня все факты проверяет специальная служба», – сказал П. Шишкин. Многие цифры на бумагах идут в разрез с действительностью. Предстоит проверить реальное количество свободных торговых мест. По документам таковых 350. В то же время в очереди на них около 500 предпринимателей. Нет акта завершения строительных работ на рынке, новые павильоны не зафиксированы в БТИ. Есть момент умышленного занижения торговой площади.

У рынка задолженность по зарплате персоналу за декабрь. До сих пор не погашен многомиллионный долг перед ОЭМК, различными подрядчиками, банковскими структурами. По словам Павла Шишкина, раскрываются всё новые и новые нарушения. Проверять обнаружившиеся факты предстоит правоохранительным органам. Муниципалитет и новый арендатор сейчас заняты трудоустройством персонала, так как «Торг-Сервис» принял решение сократить штат на 40 человек, практически всем предложат работу в различных муниципальных службах.

Что же касается стоимости аренды за торговые площади, то она не увеличится. А вот зарплату персоналу рынка новый хозяин планирует поднять. Уверяет арендатор, что легко осилит и новый размер аренды. По договору муниципалитет увеличил её до 2,5 миллионов рублей, сообщает сайт Старого Оскола.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Старый Оскол#Денис Объедкин#Рынок#Павел шишкин
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