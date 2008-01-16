Старооскольский рынок – под пристальным вниманием

Posted 16 января 2008,, 06:31
Published 16 января 2008,, 06:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как рассказал исполняющий обязанности главы территории Павел Шишкин, зная возможности рынка, объём прибыли в один процент, у местной власти вызвал сомнения. После проверки выяснились и другие негативные моменты в работе «Юбилейного». Рынок не выплачивал согласно договору ежемесячно 2 миллиона рублей. Под сомнением и работа «Юбилейного» по бартеру, в соответствии с которым в сёлах района должно было осуществляться строительство водопровода.
«Сегодня все факты проверяет специальная служба», – сказал П. Шишкин. Многие цифры на бумагах идут в разрез с действительностью. Предстоит проверить реальное количество свободных торговых мест. По документам таковых 350. В то же время в очереди на них около 500 предпринимателей. Нет акта завершения строительных работ на рынке, новые павильоны не зафиксированы в БТИ. Есть момент умышленного занижения торговой площади.
У рынка задолженность по зарплате персоналу за декабрь. До сих пор не погашен многомиллионный долг перед ОЭМК, различными подрядчиками, банковскими структурами. По словам Павла Шишкина, раскрываются всё новые и новые нарушения. Проверять обнаружившиеся факты предстоит правоохранительным органам. Муниципалитет и новый арендатор сейчас заняты трудоустройством персонала, так как «Торг-Сервис» принял решение сократить штат на 40 человек, практически всем предложат работу в различных муниципальных службах.
Что же касается стоимости аренды за торговые площади, то она не увеличится. А вот зарплату персоналу рынка новый хозяин планирует поднять. Уверяет арендатор, что легко осилит и новый размер аренды. По договору муниципалитет увеличил её до 2,5 миллионов рублей, сообщает сайт Старого Оскола.