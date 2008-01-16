Старооскольский рынок – под пристальным вниманием

У рынка задолженность по зарплате персоналу за декабрь. До сих пор не погашен многомиллионный долг перед ОЭМК, различными подрядчиками, банковскими структурами. По словам Павла Шишкина, раскрываются всё новые и новые нарушения. Проверять обнаружившиеся факты предстоит правоохранительным органам. Муниципалитет и новый арендатор сейчас заняты трудоустройством персонала, так как «Торг-Сервис» принял решение сократить штат на 40 человек, практически всем предложат работу в различных муниципальных службах.