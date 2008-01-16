ОАО «Белгородэнерго» - в числе крупнейших компаний России

ОАО «Белгородэнерго» (входит в конфигурацию ОАО «МРСК Центра») вошло в число трехсот крупнейших компаний России по рыночной стоимости.

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