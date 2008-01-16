ОАО «Белгородэнерго» - в числе крупнейших компаний России

Posted 16 января 2008,, 10:39
Published 16 января 2008,, 10:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Итоги рейтинга опубликованы издательским домом «КоммерсантЪ» в ежегодном альманахе «Ъ – Первый рейтинг» 14 января.
По данным, приведенным издательством, рыночная стоимость ОАО «Белгородэнерго» на 29 июня 2007 года составила 251 млн долларов.
Помимо ОАО «Белгородэнерго», в списке трехсот крупнейших компаний России, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Центра», - ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Тверьэнерго».