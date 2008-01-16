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Posted 16 января 2008,, 10:39

Published 16 января 2008,, 10:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

ОАО «Белгородэнерго» - в числе крупнейших компаний России

16 января 2008, 10:39
ОАО «Белгородэнерго» (входит в конфигурацию ОАО «МРСК Центра») вошло в число трехсот крупнейших компаний России по рыночной стоимости.

Итоги рейтинга опубликованы издательским домом «КоммерсантЪ» в ежегодном альманахе «Ъ – Первый рейтинг» 14 января.

По данным, приведенным издательством, рыночная стоимость ОАО «Белгородэнерго» на 29 июня 2007 года составила 251 млн долларов.

Помимо ОАО «Белгородэнерго», в списке трехсот крупнейших компаний России, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Центра», - ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «Курскэнерго», ОАО «Липецкэнерго», ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Тверьэнерго».

#Новости#Экономика#Белгородэнерго#Мария#Мрск#Крупнейшая компания
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