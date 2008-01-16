Компенсационные выплаты – по новому порядку

Posted 16 января 2008,, 07:32
Published 16 января 2008,, 07:32
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Утверждён новый порядок расходования компенсационных выплат работодателям, выплатившим или создавшим рабочие места для несовершеннолетних граждан в счёт установленной квоты, учёта и отчётности об их использовании в пункте 2 названного постановления.
Компенсационные выплаты за каждого трудоустроенного несовершеннолетнего производятся ежемесячно со дня приёма на работу из расчёта минимального размера оплаты труда, определенного в текущем финансовом году. Средства на компенсационные выплаты выделяются из областного бюджета в пределах средств, утвержденных на указанные цели Программой содействия занятости населения Белгородской области на 2008-2010 годы.
За целевое расходование средств, полученных из областного бюджета на компенсационные выплаты работодателям, трудоустроившим в счёт квоты несовершеннолетних граждан, персональную ответственность несут директоры государственных учреждений-центров занятости населения. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет департамент экономического развития области и управление по труду и занятости населения области, сообщает пресс-центр губернатора области.