Компенсационные выплаты – по новому порядку

Компенсационные выплаты за каждого трудоустроенного несовершеннолетнего производятся ежемесячно со дня приёма на работу из расчёта минимального размера оплаты труда, определенного в текущем финансовом году. Средства на компенсационные выплаты выделяются из областного бюджета в пределах средств, утвержденных на указанные цели Программой содействия занятости населения Белгородской области на 2008-2010 годы.