Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2008,, 06:56

Published 16 января 2008,, 06:56

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Бизнес-итоги Грайворонского района

16 января 2008, 06:56
Количество предприятий Грайворонского района – субъектов малого и среднего бизнеса – в прошлом году выросло на 36 %, а индивидуальных предпринимателей – на 10 %. Это позволило на 35 % (с 3,4 млн до 4,6 млн руб.) увеличить поступления налогов в районный бюджет.

Количество рабочих мест выросло до 2 849. Так, в 2007 году был введён в действие репродуктор 1-го порядка ЗАО «Краснояружский бройлер», что позволило создать рабочие места для 260 жителей района, среднемесячная заработная плата которых превышает 10 тысяч рублей.

Набирают обороты кирпичные заводы. ООО «Родина» увеличило по сравнению с 2006 годом объёмы выполненных работ практически в 3 раза, ЗАО «ТриО» – в 2 раза.

ООО «Дорожник» в прошлом году добыло 19,4 тыс. куб. метров песка, уложило 11,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, 13 тысяч погонных метров поребрика, 13,3 тыс. кв. м тротуарной плитки, что соответственно в 4, 3, 2,6 и 1,4 раза превышает показатель 2006 года.

Предоставление муниципальных заказов в первую очередь предприятиям района позволило ООО «Партнёрстрой» в 2007 г. увеличить объём выполненных заказов практически в 2 раза, ООО «Грайворонское РСП» – в 1,4 раза, ООО «Дорожник» – в 2,6 раз.

Особенно эффективно за последние два года работает ООО «Почаевский торговый дом», которое производит муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мёд, растительное масло и другую побочную данным производствам продукцию. Так, объём выполненных работ за 2007 г. составил 13,7 млн рублей, что более чем на 23 % превышает 2006 год.

Основная часть субъектов малого бизнеса (более 80 %) занята в сфере розничной торговли. По состоянию на 1 января этого года в районе функционируют 172 магазина. Только за этот год введён в действие 21 объект торговли. Кроме того, в районе действуют 13 предприятий общественного питания общедоступной сети. При Безыменском, Почаевском, Антоновском домах культуры открылись детские кафе, сообщает сайт администрации Грайворонского района.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Заработная плата#Предприятие#Грайворон#Бизнес
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18