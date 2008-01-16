Бизнес-итоги Грайворонского района

Posted 16 января 2008,, 06:56
Published 16 января 2008,, 06:56
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Количество рабочих мест выросло до 2 849. Так, в 2007 году был введён в действие репродуктор 1-го порядка ЗАО «Краснояружский бройлер», что позволило создать рабочие места для 260 жителей района, среднемесячная заработная плата которых превышает 10 тысяч рублей.
Набирают обороты кирпичные заводы. ООО «Родина» увеличило по сравнению с 2006 годом объёмы выполненных работ практически в 3 раза, ЗАО «ТриО» – в 2 раза.
ООО «Дорожник» в прошлом году добыло 19,4 тыс. куб. метров песка, уложило 11,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, 13 тысяч погонных метров поребрика, 13,3 тыс. кв. м тротуарной плитки, что соответственно в 4, 3, 2,6 и 1,4 раза превышает показатель 2006 года.
Предоставление муниципальных заказов в первую очередь предприятиям района позволило ООО «Партнёрстрой» в
Особенно эффективно за последние два года работает ООО «Почаевский торговый дом», которое производит муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мёд, растительное масло и другую побочную данным производствам продукцию. Так, объём выполненных работ за
Основная часть субъектов малого бизнеса (более 80 %) занята в сфере розничной торговли. По состоянию на 1 января этого года в районе функционируют 172 магазина. Только за этот год введён в действие 21 объект торговли. Кроме того, в районе действуют 13 предприятий общественного питания общедоступной сети. При Безыменском, Почаевском, Антоновском домах культуры открылись детские кафе, сообщает сайт администрации Грайворонского района.