Бизнес-итоги Грайворонского района

Основная часть субъектов малого бизнеса (более 80 %) занята в сфере розничной торговли. По состоянию на 1 января этого года в районе функционируют 172 магазина. Только за этот год введён в действие 21 объект торговли. Кроме того, в районе действуют 13 предприятий общественного питания общедоступной сети. При Безыменском, Почаевском, Антоновском домах культуры открылись детские кафе, сообщает сайт администрации Грайворонского района.