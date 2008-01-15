В городе Сочи весёлые ночи…

С каждым годом растёт число участников главного КВНовского фестиваля. За день до официального открытия было зарегистрировано 202 команды из различных уголков СНГ. Для всех участников предусмотрено два тура просмотров, по результатам которых пройдёт распределение команд по различным лигам КВН на сезон 2008 года.