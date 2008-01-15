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Posted 15 января 2008,, 13:53

Published 15 января 2008,, 13:53

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В городе Сочи весёлые ночи…

15 января 2008, 13:53
ХIХ Международный Сочинский фестиваль команд КВН стартовал в зале гостиницы «Жемчужная» 14 января. В фестивале участвуют и команды «весёлых и находчивых» из Белгородской области.

С каждым годом растёт число участников главного КВНовского фестиваля. За день до официального открытия было зарегистрировано 202 команды из различных уголков СНГ. Для всех участников предусмотрено два тура просмотров, по результатам которых пройдёт распределение команд по различным лигам КВН на сезон 2008 года.

Первыми из белгородцев перед жюри выступила команда КВН «Технолог» (БГТУ им. В.Г. Шухова). Они выступали ещё в полупустом зале «Жемчужины» утром 14 января.

«Перед приездом сюда мы хотели назвать нашу команду «Единая Россия». Вот представьте, редактор Андрей Чивурин объявляет результаты, а «Единая Россия» даже во второй тур не прошла»

(«Технолог», Белгород)

Сегодня утром показали свою программу и КВНщики из команды «Контрольный выстрел» (БелГСХА).

Свадьба:

«А теперь, молодожёены, поставьте свои подписи.

(жених) Не-не-не, ничего я подписывать не буду. Мне этот кредит не нужен».

(«Контрольный выстрел»)

Первый тур фестиваля «КиВиН-2008» завершится 17 января, а гала-концерт фестиваля намечен на 25 января.

#Новости#Культура#Мария
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