Валуйская прокуратура проверила питьевую воду

Posted 10 января 2008,, 07:49
Published 10 января 2008,, 07:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
При этом территория водозаборов сёл Яблоново, Орехово, Насоново, Мандрово, Ромашовка Валуйского района, обслуживаемые МУП «Водоканал», в нарушение ст. 11 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.2.1 санитарных норм и правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения САНПИН 2.1.4.1110-02», утверждённых постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года, не имели ограждения, к скважинам и резервуарам, осуществляющим питание водой жилой сектор и предприятия, имели свободный доступ, контрольно-пропускной режим отсутствовал.
В целях устранения допущенных нарушений закона Валуйским межрайонным прокурором директору Валуйского МУП «Водоканал» было внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
Кроме того, проверкой установлено, что Валуйский МУП «Водоканал» в нарушение ст. 10, 11 Федерального закона «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 года не имеет специального государственного разрешения (лицензии) на использование подземных водных объектов.
По данному факту Валуйским межрайонным прокурором в отношении начальника производственно-технического отдела МУП «Водоканал», ответственного за получение лицензии на пользование недрами, возбуждено административное производство по ст. 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без разрешения (лицензии), которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской области, сообщает сайт прокуратуры Белгородской области.