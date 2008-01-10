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Posted 10 января 2008,, 07:49

Published 10 января 2008,, 07:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Валуйская прокуратура проверила питьевую воду

10 января 2008, 07:49
В результате проверки было установлено, что на поднадзорной территории функционируют два предприятия, предоставляющие населению района услуги по водопользованию – МУП «Водоканал» и МУП «Уразовское ЖКХ».

При этом территория водозаборов сёл Яблоново, Орехово, Насоново, Мандрово, Ромашовка Валуйского района, обслуживаемые МУП «Водоканал», в нарушение ст. 11 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 3.2.1 санитарных норм и правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения САНПИН 2.1.4.1110-02», утверждённых постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 года, не имели ограждения, к скважинам и резервуарам, осуществляющим питание водой жилой сектор и предприятия, имели свободный доступ, контрольно-пропускной режим отсутствовал.

В целях устранения допущенных нарушений закона Валуйским межрайонным прокурором директору Валуйского МУП «Водоканал» было внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, проверкой установлено, что Валуйский МУП «Водоканал» в нарушение ст. 10, 11 Федерального закона «О недрах» № 2395-1 от 21.02.1992 года не имеет специального государственного разрешения (лицензии) на использование подземных водных объектов.

По данному факту Валуйским межрайонным прокурором в отношении начальника производственно-технического отдела МУП «Водоканал», ответственного за получение лицензии на пользование недрами, возбуждено административное производство по ст. 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без разрешения (лицензии), которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской области, сообщает сайт прокуратуры Белгородской области.

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