Валуйская прокуратура проверила питьевую воду

По данному факту Валуйским межрайонным прокурором в отношении начальника производственно-технического отдела МУП «Водоканал», ответственного за получение лицензии на пользование недрами, возбуждено административное производство по ст. 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без разрешения (лицензии), которое направлено для рассмотрения по существу в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской области, сообщает сайт прокуратуры Белгородской области.