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Posted 25 декабря 2007,, 10:21

Published 25 декабря 2007,, 10:21

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Маркированный сыр

25 декабря 2007, 10:21
Специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе провели внеплановую проверку ОАО «Михайловский сыр» по жалобе частного лица. В результате было выявлено существенное нарушение.

Было выявлено несоответствие маркировки готовой продукции (сыра) п.4.4 ГОСТА Р 51074 – 2003 года «Продукты пищевые Информация для потребителя Общие требования»: на этикетке не указывается срок годности продукта.

По результатам внепланового мероприятия составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо ОАО «Михайловский сыр» по ст. 14.8 КоАП РФ. Вышеуказанное нарушение было устранено, сообщает сайт Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Партия сыра в 2,5 т промаркирована в соответствии с ГОСТ Р 51074 – 2003 г.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Роспотребнадзор по белгородской области#Михайловский сыр
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