Маркированный сыр

По результатам внепланового мероприятия составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо ОАО «Михайловский сыр» по ст. 14.8 КоАП РФ. Вышеуказанное нарушение было устранено, сообщает сайт Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Партия сыра в 2,5 т промаркирована в соответствии с ГОСТ Р 51074 – 2003 г .