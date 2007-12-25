Маркированный сыр

Posted 25 декабря 2007,, 10:21
Published 25 декабря 2007,, 10:21
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Было выявлено несоответствие маркировки готовой продукции (сыра) п.4.4 ГОСТА Р 51074 – 2003 года «Продукты пищевые Информация для потребителя Общие требования»: на этикетке не указывается срок годности продукта.
По результатам внепланового мероприятия составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо ОАО «Михайловский сыр» по ст. 14.8 КоАП РФ. Вышеуказанное нарушение было устранено, сообщает сайт Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Партия сыра в 2,5 т промаркирована в соответствии с ГОСТ Р 51074 –