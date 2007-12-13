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Posted 13 декабря 2007,, 14:33

Published 13 декабря 2007,, 14:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская область – царство гололёда

13 декабря 2007, 14:33
Небольшой южный циклон, который укрыл московскую землю свежим снегом, сковал дороги Черноземья гололёдом. Это опасное явление наблюдается на всей территории Черноземья. Самые мощные отложения льда сформировались в Белгородской области (до 1 см).

Сайт «Метео новости» напоминает механизм формирования гололёда. В Черноземье на некоторой высоте температура повысилась до оттепели, а у земли сохраняются небольшие морозы, так как с юго-восточными ветрами «подтекает» холодный воздух. Выпадающий дождь мгновенно замерзает при соприкосновении с землёй, деревьями, проводами и другими предметами на открытом воздухе. В результате формируется гололёд. Если к дождю присоединяется мокрый снег и изморозь, формируются сложные отложения.

Несмотря на то, что наш регион – царство гололёда, по сведениям нескольких травматологических пунктов областного центра, обращений граждан с серьезными ушибами или травмами, полученными вследствие гололедицы, не было. Всё же не стоит терять бдительность, дорога может быть опасной.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Погода#Снег#Гололед#Юля
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