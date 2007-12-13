Белгородская область – царство гололёда

Posted 13 декабря 2007,, 14:33
Published 13 декабря 2007,, 14:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сайт «Метео новости» напоминает механизм формирования гололёда. В Черноземье на некоторой высоте температура повысилась до оттепели, а у земли сохраняются небольшие морозы, так как с юго-восточными ветрами «подтекает» холодный воздух. Выпадающий дождь мгновенно замерзает при соприкосновении с землёй, деревьями, проводами и другими предметами на открытом воздухе. В результате формируется гололёд. Если к дождю присоединяется мокрый снег и изморозь, формируются сложные отложения.
Несмотря на то, что наш регион – царство гололёда, по сведениям нескольких травматологических пунктов областного центра, обращений граждан с серьезными ушибами или травмами, полученными вследствие гололедицы, не было. Всё же не стоит терять бдительность, дорога может быть опасной.