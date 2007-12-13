Белгородская область – царство гололёда

Сайт « Метео новости » напоминает механизм формирования гололёда. В Черноземье на некоторой высоте температура повысилась до оттепели, а у земли сохраняются небольшие морозы, так как с юго-восточными ветрами «подтекает» холодный воздух. Выпадающий дождь мгновенно замерзает при соприкосновении с землёй, деревьями, проводами и другими предметами на открытом воздухе. В результате формируется гололёд. Если к дождю присоединяется мокрый снег и изморозь, формируются сложные отложения.