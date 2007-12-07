Верховный суд вступился за белгородских учителей

Posted 7 декабря 2007,, 08:40
Published 7 декабря 2007,, 08:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Педагогические работники, интересы которых в суде представляла прокуратура, пытались оспорить некоторые положения одного из местных законов. Социальный кодекс Белгородской области, принятый депутатами облдумы почти три года назад, предоставляет сельским учителям пятидесятипроцентную льготу по оплате за содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади. Между тем этот документ, как выяснилось, вступил в прямое противоречие с федеральным законодательством. Согласно последнему, педработники, проживающие на селе, имеют право на полностью бесплатное жилье. Регион же должен, в свою очередь, устанавливать размер, условия и порядок возмещения расходов учителей.
«Областной суд, вынося вердикт в пользу властей, ссылался на разработчиков документа, – рассказал помощник облпрокурора Ольга Семенова. – Так как Федерация не реализует льготу, местная власть установила размер компенсаций, исходя из своих возможностей».
Между тем с юридической точки зрения эти спорные положения Социального кодекса устанавливают ограничения на льготу – проще говоря, область, по мнению Верховного суда, просто-напросто превысила свои полномочия, сообщает Российская газета.
Не подчиниться решению суда нельзя – так что региональной Думе придется корректировать местное законодательство, а финансистам правительства области в срочном порядке латать неожиданно образовавшуюся «дыру» в местном бюджете.