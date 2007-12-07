Верховный суд вступился за белгородских учителей

Педагогические работники, интересы которых в суде представляла прокуратура, пытались оспорить некоторые положения одного из местных законов. Социальный кодекс Белгородской области, принятый депутатами облдумы почти три года назад, предоставляет сельским учителям пятидесятипроцентную льготу по оплате за содержание и ремонт жилья, а также коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади. Между тем этот документ, как выяснилось, вступил в прямое противоречие с федеральным законодательством. Согласно последнему, педработники, проживающие на селе, имеют право на полностью бесплатное жилье. Регион же должен, в свою очередь, устанавливать размер, условия и порядок возмещения расходов учителей.