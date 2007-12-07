Студенческий хор прославил музыкальную Белгородчину

Выступление было особенно интересно тем, что проходило совместно со струнным ансамблем БГЦМИ (руководитель С.А. Долгочёва). Хор с самого своего основания на многих концертах выступает с этим коллективом. Совместная работа со струнным ансамблем, который отличается сыгранностью, мастерством исполнителей и общим положительным эмоциональным настроем, приносит поющим истинное удовольствие.