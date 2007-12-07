Студенческий хор прославил музыкальную Белгородчину

Posted 7 декабря 2007,, 08:08
Published 7 декабря 2007,, 08:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Студенческий хор «Слава» опробовал сцену харьковской музыкальной школы-десятилетки в прошлом году. Этот дебют положительно оценили юные украинские музыканты и их преподаватели и пригласили студентов БелГУ выступить в Харькове снова.
Концертная программа хора состояла из трёх произведений: лирического – «Ассоль» (А. Попова, И. Хрисаниди), фольклорного – «Жили у бабуси» (в джазовой обработке Е. Дербенко) и «Фантазии» на темы цыганских народных песен (О. Хромушин).
Выступление было особенно интересно тем, что проходило совместно со струнным ансамблем БГЦМИ (руководитель С.А. Долгочёва). Хор с самого своего основания на многих концертах выступает с этим коллективом. Совместная работа со струнным ансамблем, который отличается сыгранностью, мастерством исполнителей и общим положительным эмоциональным настроем, приносит поющим истинное удовольствие.
В следующем году хор вновь планирует участвовать в музыкальном фестивале «Музыка – наш общий дом» с расширенной программой. А в ближайшее время состоится очередной, уже традиционный концерт «Музыкальная филармония», в котором примут участие и талантливые студенты Белгородского музыкального училища. Будут исполнены произведения самых разных жанров, сообщает пресс-служба БелГУ.