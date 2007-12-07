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Posted 7 декабря 2007,, 08:08

Published 7 декабря 2007,, 08:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Студенческий хор прославил музыкальную Белгородчину

7 декабря 2007, 08:08
В Харькове в очередной раз прошёл Международный музыкальный фестиваль «Музыка – наш общий дом». Среди участников – хор «Слава» БелГУ под руководством С.А. Быканова.
Сюжет
Харьков

Студенческий хор «Слава» опробовал сцену харьковской музыкальной школы-десятилетки в прошлом году. Этот дебют положительно оценили юные украинские музыканты и их преподаватели и пригласили студентов БелГУ выступить в Харькове снова.

Концертная программа хора состояла из трёх произведений: лирического – «Ассоль» (А. Попова, И. Хрисаниди), фольклорного – «Жили у бабуси» (в джазовой обработке Е. Дербенко) и «Фантазии» на темы цыганских народных песен (О. Хромушин).

Выступление было особенно интересно тем, что проходило совместно со струнным ансамблем БГЦМИ (руководитель С.А. Долгочёва). Хор с самого своего основания на многих концертах выступает с этим коллективом. Совместная работа со струнным ансамблем, который отличается сыгранностью, мастерством исполнителей и общим положительным эмоциональным настроем, приносит поющим истинное удовольствие.

В следующем году хор вновь планирует участвовать в музыкальном фестивале «Музыка – наш общий дом» с расширенной программой. А в ближайшее время состоится очередной, уже традиционный концерт «Музыкальная филармония», в котором примут участие и талантливые студенты Белгородского музыкального училища. Будут исполнены произведения самых разных жанров, сообщает пресс-служба БелГУ.

#Новости#Культура#БелГУ#Мария#Харьков#Быканов
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