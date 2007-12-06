Хургада – Старый Оскол – Стокгольм

Ожидания слушателей оправдались с лихвой. Покидая зал, они были восторженно многословны. Но, как бы ни понравился оскольским ценителям музыки концерт, и как бы ни было приятно дирижёру Проскурину выступать перед родными и друзьями, Старый Оскол ещё не скоро вновь услышит Русский камерный оркестр.