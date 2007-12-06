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Posted 6 декабря 2007,, 06:46

Published 6 декабря 2007,, 06:46

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Хургада – Старый Оскол – Стокгольм

6 декабря 2007, 06:46
Таков маршрут Русского камерного оркестра. Кандидат искусствоведения, профессор консерваторий Курска и Вены, дирижёр и виртуоз Сергей Проскурин заехал на Белгородчину и дал один концерт для своих друзей, родственников и земляков.

Руководитель оркестра Сергей Проскурин получил музыкальное образование в Саратове, Москве и Санкт-петербурге, прошел стажировки в Лодоне и Нью-Йорке, является членом Международной гильдии трубачей. С.Проскурин работал в консерваториях Саратова Кишинева Фалюна (Швеция), Королевской академии Копенгагена (Дания), гастролировал как солист, дирижер, давал мастер-классы в Японии, Гон-Конге, Тайване, Скандинавии, Европе, США. В настоящее время является профессором Курского государственного университета, художественным руководителем и дирижером Русского камерного оркестра.

Русский оркестр неделю назад вернулся в Россию из Египта. Там на Неделе русской культуры в Хургаде дирижёр Сергей Проскурин получил премию и глубокую благодарность от губернатора провинции Красное море. Теперь музыканты выступили на Родине руководителя.

Преисполненные самыми лучшими ожиданиями, зрители постепенно заполняли театр. В зале не было свободных мест, а в воздухе витало настроение праздника, ведь программа, подготовленная маэстро для своих друзей, посвящена Рождеству. Классические произведения европейских композиторов Романа, Пьяццолы и Баха прозвучали в безупречном исполнении.

С оркестром солировали ещё двое старооскольцев – трубач, воспитанник школы имени Эрденко Юрий Пастухов и пианистка, преподаватель детской музыкальной школы № 2 Татьяна Фокина, сообщает сайт Старого Оскола.

Во втором акте зрителей ждала развлекательная программа. Популярные композиции: несколько обжигающих танго, романсы в исполнении Натальи Вакуленко. «Арию Фигаро» исполнил известный в Старом Осколе певец Владимир Афанасьев.

Ожидания слушателей оправдались с лихвой. Покидая зал, они были восторженно многословны. Но, как бы ни понравился оскольским ценителям музыки концерт, и как бы ни было приятно дирижёру Проскурину выступать перед родными и друзьями, Старый Оскол ещё не скоро вновь услышит Русский камерный оркестр.

#Новости#Культура#Старый Оскол#Мария#Русский камерный оркестр#Сергей проскруин
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