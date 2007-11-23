Анатолий Кретов награждён серебряным знаком Российского диабетического общества

В рамках Международной недели борьбы с сахарным диабетом в Губкине состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному дню диабета и 10-летию школы диабета, работающей при Губкинском инвалидном диабетическом обществе.

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