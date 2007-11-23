Анатолий Кретов награждён серебряным знаком Российского диабетического общества

Posted 23 ноября 2007,, 06:35
Published 23 ноября 2007,, 06:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На собрании присутствовали гости из Москвы – президент Российского диабетического общества М.В. Богомолов, исполнительный директор Национальной антидиабетической организации Е.В. Фатерова, председатель комитета НАДО «Консорциум» Диабетический торговый Дом» Т.Н. Малыхина, а также представители администрации Губкинского муниципального района.
Выступающие отметили положительные результаты в работе Губкинского инвалидного диабетического общества, его тесное взаимодействие с органами социальной защиты, здравоохранения, огромную помощь со стороны администрации Губкинского муниципального района.
За активное проведение социальной политики, образцовое для Российской Федерации выстраивание системы взаимодействия с общественными организациями, помощь больным диабетом глава местного самоуправления А.А. Кретов награждён серебряным знаком РДА. Благодарностями РДА отмечены заведующая первым терапевтическим отделением Губкинской поликлиники В.А. Сотникова, врачи-эндокринологи И.Н. Ильина, О.Л. Шулякова, Н.Ю. Шокова и ряд других медицинских работников, сообщает сайт Губкинской территории.