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Posted 23 ноября 2007,, 06:35

Published 23 ноября 2007,, 06:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Анатолий Кретов награждён серебряным знаком Российского диабетического общества

23 ноября 2007, 06:35
В рамках Международной недели борьбы с сахарным диабетом в Губкине состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному дню диабета и 10-летию школы диабета, работающей при Губкинском инвалидном диабетическом обществе.

На собрании присутствовали гости из Москвы – президент Российского диабетического общества М.В. Богомолов, исполнительный директор Национальной антидиабетической организации Е.В. Фатерова, председатель комитета НАДО «Консорциум» Диабетический торговый Дом» Т.Н. Малыхина, а также представители администрации Губкинского муниципального района.

Выступающие отметили положительные результаты в работе Губкинского инвалидного диабетического общества, его тесное взаимодействие с органами социальной защиты, здравоохранения, огромную помощь со стороны администрации Губкинского муниципального района.

За активное проведение социальной политики, образцовое для Российской Федерации выстраивание системы взаимодействия с общественными организациями, помощь больным диабетом глава местного самоуправления А.А. Кретов награждён серебряным знаком РДА. Благодарностями РДА отмечены заведующая первым терапевтическим отделением Губкинской поликлиники В.А. Сотникова, врачи-эндокринологи И.Н. Ильина, О.Л. Шулякова, Н.Ю. Шокова и ряд других медицинских работников, сообщает сайт Губкинской территории.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Губкин#Диабетическое общество#Школа диабета
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