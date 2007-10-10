Губкинские медики будут работать ещё качественнее

По информации сайта администрации Губкинского муниципального района, работы по реконструкции корпуса проводились в два этапа. В 2006 году было построено семиэтажное здание, а с января текущего года начались работы в четырёхэтажном существующем корпусе. В связи с недостатком площадей был надстроен пятый этаж и выполнена пристройка. Реконструкция здания позволила привести в соответствие с санитарными нормами площади палат. Если ранее на одну койку приходилось 4,6 квадратных метров, то сейчас – более семи. До реконструкции в палатах находилось, в основном, восемь человек, теперь – не более трёх. Все палаты оснащены санузлами и душевыми установками.