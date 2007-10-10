Губкинские медики будут работать ещё качественнее

Posted 10 октября 2007,, 07:17
Published 10 октября 2007,, 07:17
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По информации сайта администрации Губкинского муниципального района, работы по реконструкции корпуса проводились в два этапа. В 2006 году было построено семиэтажное здание, а с января текущего года начались работы в четырёхэтажном существующем корпусе. В связи с недостатком площадей был надстроен пятый этаж и выполнена пристройка. Реконструкция здания позволила привести в соответствие с санитарными нормами площади палат. Если ранее на одну койку приходилось 4,6 квадратных метров, то сейчас – более семи. До реконструкции в палатах находилось, в основном, восемь человек, теперь – не более трёх. Все палаты оснащены санузлами и душевыми установками.
Наряду с улучшением условий пребывания пациентов, улучшились условия труда медицинских работников: посты медсестёр оснащены специальной мебелью, выделены комнаты для среднего и младшего медицинского персонала; увеличены площади пищеблоков. Для удобства пациентов, медперсонала и посетителей корпус оснастили четырьмя лифтами. В рентгенологическое и физиотерапевтическое отделения, расположенные на первом этаже, закуплено новое современное оборудование. Для диагностической службы созданы прекрасные условия, которые позволят увеличить объёмы и качество проводимых исследований.
Появилась возможность расширить площади дневного стационара. Всего на реконструкции терапевтического корпуса было освоено более 102 миллионов рублей. Главный врач ЦРБ С. Шаныгин заметил, что подобные больницы, выполненные по европейским стандартам, есть только в Белгороде. Он подчеркнул, что такой подарок от города, от органов местного самоуправления обязывает медиков трудиться ещё качественнее, значительно улучшить оказание медицинской помощи населению.