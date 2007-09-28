Впереди два года кропотливой работы

Большетроицкое месторождение входит в состав Белгородского железорудного месторождения, в котором разведано 60 млрд т железной руды. Оно охватывает Яковлевский, Прохоровский, Шебекинский и Белгородский районы региона. В феврале 2006 г . БГК выиграла на аукционе лицензию на право пользования недрами с целью разведки и добычи руд. Разведанные запасы месторождения составляют 600 млн т рыхлых и твердых руд с содержанием железа 55-70%. Залежи находятся на глубине 600–900 м.