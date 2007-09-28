Posted 28 сентября 2007,, 08:06
Published 28 сентября 2007,, 08:06
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В ОМК отказались сообщать подробности по разработке месторождения, заметив, что компания действительно осуществляет там опытно-промышленную добычу руды в рамках отработки технологий и подготовки нормативной базы для проектирования рудника.
«О переходе к промышленному освоению и об ожидаемом экономическом эффекте говорить рано. Впереди два года кропотливой работы», – объяснил руководитель пресс-службы ОМК Владимир Степанов. Кроме того, как ранее отмечали в компании, Большетроицкое месторождение – первый рудный актив ОМК, а в стратегические замыслы инвестора входит дальнейшее приобретение угольных и железорудных активов.
Большетроицкое месторождение входит в состав Белгородского железорудного месторождения, в котором разведано 60 млрд т железной руды. Оно охватывает Яковлевский, Прохоровский, Шебекинский и Белгородский районы региона. В феврале
Проблемы обеспечения сырьём и новые инвестиционные проекты металлургических компаний будут обсуждаться на Международной конференции «Российский рынок металлов», которая пройдет 12 ноября в Москве, сообщает E-trade.