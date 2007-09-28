Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2007,, 08:06

Published 28 сентября 2007,, 08:06

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Впереди два года кропотливой работы

28 сентября 2007, 08:06
Белгородская горнодобывающая компания, соучредителем которой выступает Объединенная металлургическая компания, в октябре намерена открыть опытный участок на Большетроицком месторождении (Шебекинский район Белгородской области) для отработки метода гидродобычи железной руды.

В ОМК отказались сообщать подробности по разработке месторождения, заметив, что компания действительно осуществляет там опытно-промышленную добычу руды в рамках отработки технологий и подготовки нормативной базы для проектирования рудника.

«О переходе к промышленному освоению и об ожидаемом экономическом эффекте говорить рано. Впереди два года кропотливой работы», – объяснил руководитель пресс-службы ОМК Владимир Степанов. Кроме того, как ранее отмечали в компании, Большетроицкое месторождение – первый рудный актив ОМК, а в стратегические замыслы инвестора входит дальнейшее приобретение угольных и железорудных активов.

Большетроицкое месторождение входит в состав Белгородского железорудного месторождения, в котором разведано 60 млрд т железной руды. Оно охватывает Яковлевский, Прохоровский, Шебекинский и Белгородский районы региона. В феврале 2006 г. БГК выиграла на аукционе лицензию на право пользования недрами с целью разведки и добычи руд. Разведанные запасы месторождения составляют 600 млн т рыхлых и твердых руд с содержанием железа 55-70%. Залежи находятся на глубине 600–900 м.

Проблемы обеспечения сырьём и новые инвестиционные проекты металлургических компаний будут обсуждаться на Международной конференции «Российский рынок металлов», которая пройдет 12 ноября в Москве, сообщает E-trade.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Железная руда#Горнодобывающая компания#Большетроицкое месторождение
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18