Завершение процесса присоединения РСК в ОАО «МРСК Центра» и переход на единую акцию запланировано на II квартал 2008 года

«Завершение процесса присоединения РСК к ОАО «МРСК Центра» и переход на единую акцию запланировано на II квартал 2008 года. До этого времени МРСК и РСК необходимо пройти ряд организационных, юридических и корпоративных процедур.

Во II полугодии текущего года Правительству РФ необходимо принять Распоряжение о реорганизации РСК, утверждающее новую конфигурацию МРСК, на основании которого РАО «ЕЭС России» сможет конвертировать акции РСК в акции МРСК. В III квартале 2007 года планируется проведение независимой оценки для расчёта коэффициентов обмена акций РСК на акции МРСК при присоединении и переходе на единую акцию. Оценка будет проводиться по состоянию на 30 июня 2007 года.