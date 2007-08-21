Завершение процесса присоединения РСК в ОАО «МРСК Центра» и переход на единую акцию запланировано на II квартал 2008 года

Posted 21 августа 2007,, 08:33
Published 21 августа 2007,, 08:33
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Завершение процесса присоединения РСК к ОАО «МРСК Центра» и переход на единую акцию запланировано на II квартал 2008 года. До этого времени МРСК и РСК необходимо пройти ряд организационных, юридических и корпоративных процедур.
Во II полугодии текущего года Правительству РФ необходимо принять Распоряжение о реорганизации РСК, утверждающее новую конфигурацию МРСК, на основании которого РАО «ЕЭС России» сможет конвертировать акции РСК в акции МРСК. В III квартале 2007 года планируется проведение независимой оценки для расчёта коэффициентов обмена акций РСК на акции МРСК при присоединении и переходе на единую акцию. Оценка будет проводиться по состоянию на 30 июня 2007 года.
В ноябре-декабре 2007 года запланировано проведение заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» по параметрам реорганизации РСК и МРСК, в I квартале 2008 года — созыв внеочередных общих собраний акционеров РСК и МРСК по вопросам присоединения региональных сетевых компаний и увеличения уставных капиталов МРСК.
После принятия акционерами решений о присоединении РСК к МРСК пройдёт регистрация дополнительных выпусков ценных бумаг и проспектов эмиссий МРСК, а также внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности РСК в результате присоединения к межрегиональным компаниям.
Регистрация в ФСФР отчётов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ожидается в мае 2008 года», — отметил Константин Котиков.
С полным текстом интервью заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра» Константина Котикова на тему развития МРСК можно ознакомиться на сайте по ссылке: http://www.mrsk-1.ru/news/appearance/7646.html