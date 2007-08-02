Пневмония по белгородским трубам не пройдёт

Posted 2 августа 2007,, 07:42
Published 2 августа 2007,, 07:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Об этом в числе других сообщает портал «Mediaновости». Корреспондент ИА «Бел.Ру» взял комментарий у белгородских тепловиков с целью узнать о том, возможно ли в принципе возникновение подобных подозрений в нашем регионе.
«Белгороду такая инфекция не угрожает», – заявила пресс-секретарь филиала ОАО «ТГК-4» «Белгородская региональная генерация» Светлана Володина.
Как пояснила представитель ТЭК, «вся поступающая для потребления вода идёт с городского водоканала. Она питьевого качества. После профилактических и ремонтных работ вода берётся на бактериологический анализ санитарными врачами Роспотребнадзора. Только после этих процедур, положительного результата и одобрения врачей вода попадает к потребителям».
Михаил Гиголаев