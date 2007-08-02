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Posted 2 августа 2007,, 07:42

Published 2 августа 2007,, 07:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Пневмония по белгородским трубам не пройдёт

2 августа 2007, 07:42
Одной из версий причины вспышки пневмонии в Верхней Пышме Свердловской области, которая началась 20 июля, специалисты называют плохое качество горячей водопроводной воды, которую пустили по трубам после профилактических работ.
Сюжет
Вода

Об этом в числе других сообщает портал «Mediaновости». Корреспондент ИА «Бел.Ру» взял комментарий у белгородских тепловиков с целью узнать о том, возможно ли в принципе возникновение подобных подозрений в нашем регионе.

«Белгороду такая инфекция не угрожает», – заявила пресс-секретарь филиала ОАО «ТГК-4» «Белгородская региональная генерация» Светлана Володина.

Как пояснила представитель ТЭК, «вся поступающая для потребления вода идёт с городского водоканала. Она питьевого качества. После профилактических и ремонтных работ вода берётся на бактериологический анализ санитарными врачами Роспотребнадзора. Только после этих процедур, положительного результата и одобрения врачей вода попадает к потребителям».

Михаил Гиголаев

#Новости#Город#Вода#Мария#Пневмония
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