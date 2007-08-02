Пневмония по белгородским трубам не пройдёт

Как пояснила представитель ТЭК, «вся поступающая для потребления вода идёт с городского водоканала. Она питьевого качества. После профилактических и ремонтных работ вода берётся на бактериологический анализ санитарными врачами Роспотребнадзора. Только после этих процедур, положительного результата и одобрения врачей вода попадает к потребителям».