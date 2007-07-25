12 % белгородских призывников пополнили ряды Вооружённых Сил РФ

Posted 25 июля 2007,, 09:12
Published 25 июля 2007,, 09:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Повестки из военкомата получили более 12 тысяч потенциальных новобранцев. Около 70 белгородцев попали в разряд «уклонистов». Чуть более двенадцати процентов жителей области, которые прибыли на заседания призывных комиссий, пополнили ряды Вооруженных Сил. Большинство из них уже получили среднее или начальное профессиональное образование.
Отсрочки от призыва по различным причинам получили более половины молодых людей. А около трети из них освобождены от службы – из-за состояния здоровья, достижения 27-летнего возраста, получения учёной степени.
Тем не менее, установленное задание по призыву регионом полностью выполнено. Большинство новобранцев отправились в сухопутные войска, а также пополнили ряды частей различных министерств и ведомств. Кроме того, часть белгородцев будут служить в Ракетных войсках стратегического назначения, подразделениях Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота. В высшие военные учебные заведения поступили более 300 жителей области, передаёт пресс-центр губернатора.