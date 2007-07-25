12 % белгородских призывников пополнили ряды Вооружённых Сил РФ

Повестки из военкомата получили более 12 тысяч потенциальных новобранцев. Около 70 белгородцев попали в разряд «уклонистов». Чуть более двенадцати процентов жителей области, которые прибыли на заседания призывных комиссий, пополнили ряды Вооруженных Сил. Большинство из них уже получили среднее или начальное профессиональное образование.