В Белгороде начал работу Областной информационно-маркетинговый центр

Как быстро и, главное, своевременно получить нужную информацию о размещении государственных заказов, или недорого и качественно провести торги по нужным только вам направлениям? Где найти данные по рынкам сбыта, по ценам, продукции и конкуренции?.. Раньше приходилось собирать подобную информацию чуть ли не вручную, по крупинкам доставая из всевозможных источников, да и достоверность зачастую оставляла желать лучшего.