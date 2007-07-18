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Posted 18 июля 2007,, 06:03

Published 18 июля 2007,, 06:03

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде начал работу Областной информационно-маркетинговый центр

18 июля 2007, 06:03
Информационно-маркетинговый центр (ИМЦ) – это автономная некоммерческая организация, призванная решать практически любые вопросы, связанные с электронным и маркетинговым сегментами современного рынка Белгородчины.

Как быстро и, главное, своевременно получить нужную информацию о размещении государственных заказов, или недорого и качественно провести торги по нужным только вам направлениям? Где найти данные по рынкам сбыта, по ценам, продукции и конкуренции?.. Раньше приходилось собирать подобную информацию чуть ли не вручную, по крупинкам доставая из всевозможных источников, да и достоверность зачастую оставляла желать лучшего.

Теперь вся информация по участникам рынка, их предложениям, товарам, услугам и другим секторам концентрируется в ИМЦ. Найти нужного партнёра или поставщика очень просто – достаточно обратиться в ИМЦ, передаёт Экономический портал Белгородской области.

#Новости#Город#Мария#Торги#Закупки#Экономический портал
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