В Белгороде начал работу Областной информационно-маркетинговый центр

Posted 18 июля 2007,, 06:03
Published 18 июля 2007,, 06:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как быстро и, главное, своевременно получить нужную информацию о размещении государственных заказов, или недорого и качественно провести торги по нужным только вам направлениям? Где найти данные по рынкам сбыта, по ценам, продукции и конкуренции?.. Раньше приходилось собирать подобную информацию чуть ли не вручную, по крупинкам доставая из всевозможных источников, да и достоверность зачастую оставляла желать лучшего.
Теперь вся информация по участникам рынка, их предложениям, товарам, услугам и другим секторам концентрируется в ИМЦ. Найти нужного партнёра или поставщика очень просто – достаточно обратиться в ИМЦ, передаёт Экономический портал Белгородской области.