Светлана Хоркина попробует стать «партийным паровозом»

Всего в списки для предварительного голосования на вчерашний день было включено 1246 человек. В частности, в него вошли 69 губернаторов, 21 мэр, 3 члена из Федерального правительства, 14 членов из Совета федерации и 24 депутата из региональных законодательных собраний.