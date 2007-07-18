Светлана Хоркина попробует стать «партийным паровозом»

Posted 18 июля 2007,, 05:40
Published 18 июля 2007,, 05:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Всего в списки для предварительного голосования на вчерашний день было включено 1246 человек. В частности, в него вошли 69 губернаторов, 21 мэр, 3 члена из Федерального правительства, 14 членов из Совета федерации и 24 депутата из региональных законодательных собраний.
Благодаря праймериз единороссы получат возможность начать массированную агитацию, затраты на которую не ограничены размером избирательного фонда (он создаётся лишь после старта избирательной кампании). А известные в стране люди должны будут доказать свою готовность стать партийными «паровозами».
Так, на праймериз выйдут белгородская гимнастка Светлана Хоркина и её коллега по цеху Алина Кабаева (Татарстан), конькобежка Светлана Журова (Ленинградская область), прыгунья с шестом Елена Исинбаева (Волгоградская область), лыжница Елена Вяльбе (Московская область). Через праймериз придётся пройти и большинству членов президиума генсовета включая вице-спикеров Госдумы Вячеслава Володина, Олега Морозова и Владимира Катренко, сообщает «Коммерсантъ».