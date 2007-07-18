Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2007,, 05:40

Published 18 июля 2007,, 05:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Светлана Хоркина попробует стать «партийным паровозом»

18 июля 2007, 05:40
Президиум генсовета «Единой России» утвердил 17 июля списки кандидатов в депутаты Госдумы, которые будут выдвинуты на предварительное внутрипартийное голосование (праймериз). Наряду с рядовыми партийцами пройти предвыборный «тест на популярность» предстоит губернаторам, мэрам, руководителям партии, а также другим известным политикам и спортсменам.

Всего в списки для предварительного голосования на вчерашний день было включено 1246 человек. В частности, в него вошли 69 губернаторов, 21 мэр, 3 члена из Федерального правительства, 14 членов из Совета федерации и 24 депутата из региональных законодательных собраний.

Благодаря праймериз единороссы получат возможность начать массированную агитацию, затраты на которую не ограничены размером избирательного фонда (он создаётся лишь после старта избирательной кампании). А известные в стране люди должны будут доказать свою готовность стать партийными «паровозами».

Так, на праймериз выйдут белгородская гимнастка Светлана Хоркина и её коллега по цеху Алина Кабаева (Татарстан), конькобежка Светлана Журова (Ленинградская область), прыгунья с шестом Елена Исинбаева (Волгоградская область), лыжница Елена Вяльбе (Московская область). Через праймериз придётся пройти и большинству членов президиума генсовета включая вице-спикеров Госдумы Вячеслава Володина, Олега Морозова и Владимира Катренко, сообщает «Коммерсантъ».

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Единая россия#Хоркина#Кабаева
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18