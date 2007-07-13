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Posted 13 июля 2007,, 08:17

Published 13 июля 2007,, 08:17

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Грайворон приехали известные писатели

13 июля 2007, 08:17
На днях Грайворонский район посетили два известных в России литератора – член Союза писателей России, лауреат Всесоюзной литературной премии Министерства обороны СССР, лауреат Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» Олег Кириллов и главный редактор «Исторической газеты», поэт, публицист, действительный член Академии Российской словесности, лауреат Государственной премии России Анатолий Парпара.

По словам писателей, для них это творческая командировка: именно такие поездки служат источником вдохновения, дают почву для создания новых произведений, подсказывают новые сюжеты, темы, характеры персонажей. Погостили литераторы три дня. За это время успели узнать поближе и полюбить Грайворонщину, сообщает сайт администрации Грайворонского района.

Гости встретились с активом района, главами территориальных поселений, радушно принимал их у себя глава местного самоуправления района А. Головин. Исполняющий обязанности его заместителя по социально-культурному развитию и социальной защите населения В. Горбань устроил для них большую экскурсию по самым памятным, прославленным и живописным местам района. Маршрут включал в себя Круглое здание и парк XIX века в селе Головчино, Духовно-просветительский центр и часовню святителя Иоасафа Белгородского, центральную площадь, Мемориал Памяти.

#Новости#Культура#Мария
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