В Грайворон приехали известные писатели

Posted 13 июля 2007,, 08:17
Published 13 июля 2007,, 08:17
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По словам писателей, для них это творческая командировка: именно такие поездки служат источником вдохновения, дают почву для создания новых произведений, подсказывают новые сюжеты, темы, характеры персонажей. Погостили литераторы три дня. За это время успели узнать поближе и полюбить Грайворонщину, сообщает сайт администрации Грайворонского района.
Гости встретились с активом района, главами территориальных поселений, радушно принимал их у себя глава местного самоуправления района А. Головин. Исполняющий обязанности его заместителя по социально-культурному развитию и социальной защите населения В. Горбань устроил для них большую экскурсию по самым памятным, прославленным и живописным местам района. Маршрут включал в себя Круглое здание и парк XIX века в селе Головчино, Духовно-просветительский центр и часовню святителя Иоасафа Белгородского, центральную площадь, Мемориал Памяти.