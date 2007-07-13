В Грайворон приехали известные писатели

Гости встретились с активом района, главами территориальных поселений, радушно принимал их у себя глава местного самоуправления района А. Головин. Исполняющий обязанности его заместителя по социально-культурному развитию и социальной защите населения В. Горбань устроил для них большую экскурсию по самым памятным, прославленным и живописным местам района. Маршрут включал в себя Круглое здание и парк XIX века в селе Головчино, Духовно-просветительский центр и часовню святителя Иоасафа Белгородского, центральную площадь, Мемориал Памяти.

