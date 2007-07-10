Платить стали больше

Заработная плата по видам экономической деятельности составила: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 7000 рублей, в добыче полезных ископаемых – 18205 рубля, в обрабатывающих производствах – 11877 рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 13008 рублей, в строительстве – 12683 рубля, в оптовой и розничной торговле – 8528 рублей, на транспорте и в связи – 10885 рублей, в образовании – 6169 рублей, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 6726 рублей.