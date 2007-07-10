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Posted 10 июля 2007,, 08:24

Published 10 июля 2007,, 08:24

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Платить стали больше

10 июля 2007, 08:24
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в мае 2007 года, по полному кругу организаций без выплат социального характера сложилась в размере 10133 рубля и увеличилась по сравнению с маем 2006 года на 22,3%.
Сюжет
Деньги

Размер реальной средней заработной платы (рост заработной платы, скорректированный с учётом изменения сводного индекса потребительских цен) в мае этого года по сравнению с соответствующим месяцем 2006 года увеличился на 12,8 % ,сообщает сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области.

Заработная плата по видам экономической деятельности составила: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 7000 рублей, в добыче полезных ископаемых – 18205 рубля, в обрабатывающих производствах – 11877 рублей, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 13008 рублей, в строительстве – 12683 рубля, в оптовой и розничной торговле – 8528 рублей, на транспорте и в связи – 10885 рублей, в образовании – 6169 рублей, в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 6726 рублей.

#Новости#Деньги#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Заработная плата#Статистика
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