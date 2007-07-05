Жителям Губкина и Старого Оскола предложат голосовать за объединение с селянами

Однако положения нового закона (о чём предупреждали эксперты ещё в период его разработки) способны создать парадоксальную ситуацию, заключающуюся в том, что на территории одного сельского округа может разместиться какое-то крупное предприятие (в том числе и то, которое в прежнее время называли градообразующим). И средства, прежде наполняющие бюджет города, района, и даже – всей области, останутся на территории села. Немало возникло вопросов, ставящих под сомнение эффективность нового реформирования. Не последнее место в сложившейся ситуации занимает вопрос о «первых лицах» городского и районного масштаба. Например, в городском округе «Город Белгород» Устав предполагает, что выборный орган представительной власти - Совет депутатов – назначает на конкурсной основе главу администрации (по-западному - Сити-менеджер). Но тем же законом № 131 предусмотрены и всенародные выборы главы, всё зависит от того, какой форме управления отдадут предпочтение на той или иной административной территории. Хотя, на первый взгляд, главная цель - наделение самостоятельностью каждого населённого пункта - была достигнута.