Жителям Губкина и Старого Оскола предложат голосовать за объединение с селянами

Posted 5 июля 2007, 08:12
Published 5 июля 2007, 08:12
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Белгородская область одна из первых в России приступила к реализации Федерального Закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» несмотря на возможность начать реформирование в более поздние сроки: явные несоответствия вынудили законодателей внести соответствующие поправки. В соответствии с положениями этого закона, в нашей области был образован один городской округ - «Город Белгород», остальные крупные населенные пункты, в первую очередь - Старый Оскол и Губкин - получили статус городских поселений.
Результаты реформирования органов местного самоуправления закончились, по сути, тем, что сёла (нынче – сельские поселения) получили глав администраций, наделённых определенными полномочиями, для реализации которых средства могут быть использованы из собственных бюджетов. Которые, как нетрудно догадаться, оказались крайне скудными. Но если в переходный период ещё были возможны какие-то манипуляции по финансовой поддержке особо нуждающихся населённых пунктов, то с 1 января 2008 года, когда ФЗ № 131 полностью вступит в силу, селяне могут остаться совершенно беспомощными, ведь в местном бюджете может не оказаться средств на самое необходимое, например, на проведение водопроводов.
Однако положения нового закона (о чём предупреждали эксперты ещё в период его разработки) способны создать парадоксальную ситуацию, заключающуюся в том, что на территории одного сельского округа может разместиться какое-то крупное предприятие (в том числе и то, которое в прежнее время называли градообразующим). И средства, прежде наполняющие бюджет города, района, и даже – всей области, останутся на территории села. Немало возникло вопросов, ставящих под сомнение эффективность нового реформирования. Не последнее место в сложившейся ситуации занимает вопрос о «первых лицах» городского и районного масштаба. Например, в городском округе «Город Белгород» Устав предполагает, что выборный орган представительной власти - Совет депутатов – назначает на конкурсной основе главу администрации (по-западному - Сити-менеджер). Но тем же законом № 131 предусмотрены и всенародные выборы главы, всё зависит от того, какой форме управления отдадут предпочтение на той или иной административной территории. Хотя, на первый взгляд, главная цель - наделение самостоятельностью каждого населённого пункта - была достигнута.
Перекосы, случившиеся в результате реформирования органов местного самоуправления, создали достаточно сложные проблемы, которые необходимо решать в самое ближайшее время. При этом грядущее объединение поможет создать простую и понятную для населения модель управления, сформировать и эффективно использовать единый бюджет территории, повысить бюджетную обеспеченность горожан, сохранить единые системы социального обеспечения, здравоохранения, школьного образования, культурного обслуживания, использования спортивных сооружений, развивать производственную, инженерную, транспортную инфраструктуры, продолжить строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, комплексное благоустройство как в городе, так и на селе, осуществить новые перспективы развития города и района.
Об этом присутствующим в зале ДК «Горняк» говорил руководитель рабочей группы по проведению голосования по объединению городских и сельских поселений в единый городской округ, заместитель губернатора Белгородской области Олег Полухин, члены рабочей группы, представители органов местного самоуправления и трудовых коллективов.
Для того чтобы голосование было признано состоявшимся, необходимо, чтобы «за» проголосовало не менее 50 процентов голосующих плюс один голос. До начала голосования, что неоднократно говорил на совещании Олег Полухин, нужно активизировать работу по разъяснению поставленных грядущим объединением целей и организации явки. Олег Николаевич также дал разъяснение по поводу того, что хотя в Губкине и Старом Осколе голосование назначено на 22 июля, проголосовать можно досрочно, начиная с 7 июля. Учитывая, что сейчас в разгаре отпускная пора, эта возможность реализовать свои гражданские права весьма актуальна. Секретарь территориальной избирательной комиссии Белгородской области Владимир Шовгеня сообщил, что практически все избирательные участки уже готовы к приёму граждан.
Члены комиссии в своих выступлениях отметили, что ряд граждан выражают своё несогласие с предлагаемым голосованием. Причём, в достаточно активной форме. Поэтому в районах, городах, сёлах, на предприятиях проходят встречи с представителями органов местного самоуправления, членами рабочей комиссии. Жителям сёл, у которых более всего возникают сомнения, объясняют, что у них остаются все имеющиеся льготы и меняющаяся форма руководства никоим образом не повлияет на их социальный и прочие статусы. Хотя, как сообщил в своём выступлении Анатолий Кретов, со стороны недобросовестных дельцов предпринимаются попытки воспользоваться ситуацией, нажиться на этом да ещё и способствовать дискредитации руководства путём распространения слухов (например, в селе Теплый Колодец некая фирма предлагала провести размежевание земли по более высоким, «городским» расценкам, что моментально разнеслось «сарафанным радио»).
Олег Полухин отметил, что некоторые положения ФЗ № 131 не нравятся и ему, и многим гражданам. Но вне зависимости от собственного мнения обязанность руководителей области - неукоснительно законы выполнять.
Кстати, грядущее объединение - это, по сути дела, возвращение к ещё даже не забытому и хорошему старому. В начале 90-х годов, например, Губкин и Губкинский район объединились, что сократило административный аппарат и привело к единоначалию, но в конечном итоге позволило всей территории пережить сложные для всей страны времена.