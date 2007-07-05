В ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» подсчитали предполагаемую прибыль компании во втором квартале

По итогам второго квартала текущего года ожидаемая прибыль ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», в зону ответственности которого входит ОАО «Белгородэнерго», до налогообложения может составить 1 млрд. 043 млн. 592 тыс. рублей. По сравнению с прибылью первого квартала 2007 года ожидаемая прибыль возрастет на 429 млн.144 тыс. рублей.

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