В ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» подсчитали предполагаемую прибыль компании во втором квартале

Posted 5 июля 2007,, 12:37
Published 5 июля 2007,, 12:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Ожидаемая выручка от реализации услуг должна составить свыше 16 млрд. рублей, валовая прибыль- 2 млрд. 470 млн. 277 тыс. рублей, налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи- 531 млн. 627 тыс. рублей. Ожидается, что по итогам второго квартала этого года, компания получит 511 млн. 964 тыс. рублей чистой прибыли.
Информация раскрыта на сайте ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» http://www.mrsk-1.ru/stockholder/fh_account/prognoz2