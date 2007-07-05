Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2007,, 12:37

Published 5 июля 2007,, 12:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» подсчитали предполагаемую прибыль компании во втором квартале

5 июля 2007, 12:37
По итогам второго квартала текущего года ожидаемая прибыль ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», в зону ответственности которого входит ОАО «Белгородэнерго», до налогообложения может составить 1 млрд. 043 млн. 592 тыс. рублей. По сравнению с прибылью первого квартала 2007 года ожидаемая прибыль возрастет на 429 млн.144 тыс. рублей.

Ожидаемая выручка от реализации услуг должна составить свыше 16 млрд. рублей, валовая прибыль- 2 млрд. 470 млн. 277 тыс. рублей, налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи- 531 млн. 627 тыс. рублей. Ожидается, что по итогам второго квартала этого года, компания получит 511 млн. 964 тыс. рублей чистой прибыли.

Информация раскрыта на сайте ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» http://www.mrsk-1.ru/stockholder/fh_account/prognoz2

#Новости#Экономика#Белгородэнерго#Мария#Прибыль#Мрск центра и северного кавказа
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18