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Posted 3 июля 2007,, 08:04

Published 3 июля 2007,, 08:04

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Учить будут по-новому

3 июля 2007, 08:04
Для обеспечения сбалансированного спроса и предложения на рынке труда и рынке образовательных услуг, а также регулирования объёмов подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования с учётом прогноза потребностей экономики региона, правительство области своим постановлением утвердило Порядок регионального заказа на подготовку специалистов и квалифицированных рабочих в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях.

Региональный заказ будет формироваться с учётом прогнозов потребности предприятий в кадрах, объёмов подготовки молодых специалистов вузами и ссузами области и ежегодных сведений о вакансиях предприятий и организаций по профессиям и территориям.

Органы местного самоуправления ежегодно к 1 февраля должны будут предоставить в управление государственной службы занятости населения области прогноз о потребностях предприятий и организаций района в кадрах и заказ на целевую контрактную подготовку специалистов.

Управление государственной службы занятости формирует региональный заказ, который утверждается губернатором области. На основании этого заказа, управление образования и науки области будет распределять по высшим и средним образовательным учреждениям области контрольные цифры приёма абитуриентов на целевую контрактную подготовку.

Муниципальные власти совместно с работодателями до 1 июня проведут набор кандидатов для направления на учёбу и заключат с ними контракты на целевую подготовку. После зачисления абитуриента на учёбу, ему будет выдан образовательный сертификат на оплату обучения, сообщает пресс-центр губернатора области.

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