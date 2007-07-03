Учить будут по-новому

Муниципальные власти совместно с работодателями до 1 июня проведут набор кандидатов для направления на учёбу и заключат с ними контракты на целевую подготовку. После зачисления абитуриента на учёбу, ему будет выдан образовательный сертификат на оплату обучения, сообщает пресс-центр губернатора области.

