Учить будут по-новому

Posted 3 июля 2007,, 08:04
Published 3 июля 2007,, 08:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Региональный заказ будет формироваться с учётом прогнозов потребности предприятий в кадрах, объёмов подготовки молодых специалистов вузами и ссузами области и ежегодных сведений о вакансиях предприятий и организаций по профессиям и территориям.
Органы местного самоуправления ежегодно к 1 февраля должны будут предоставить в управление государственной службы занятости населения области прогноз о потребностях предприятий и организаций района в кадрах и заказ на целевую контрактную подготовку специалистов.
Управление государственной службы занятости формирует региональный заказ, который утверждается губернатором области. На основании этого заказа, управление образования и науки области будет распределять по высшим и средним образовательным учреждениям области контрольные цифры приёма абитуриентов на целевую контрактную подготовку.
Муниципальные власти совместно с работодателями до 1 июня проведут набор кандидатов для направления на учёбу и заключат с ними контракты на целевую подготовку. После зачисления абитуриента на учёбу, ему будет выдан образовательный сертификат на оплату обучения, сообщает пресс-центр губернатора области.