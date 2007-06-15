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Posted 15 июня 2007,, 06:39

Published 15 июня 2007,, 06:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Среднестатистический житель Белгородчины получает почти 10 тысяч рублей

15 июня 2007, 06:39
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам Белгородской области в апреле 2007 года, по полному кругу организаций без выплат социального характера составила 9 727 рублей и увеличилась по сравнению с апрелем 2006 года на 21,9 %.

Размер реальной средней заработной платы (рост заработной платы, скорректированный с учётом изменения сводного индекса потребительских цен) в апреле 2007 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2006 года, увеличился на 12,6 %.

Как сообщает Белгородстат, заработная плата по видам экономической деятельности составила: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 7 446 рублей; в сфере добычи полезных ископаемых – 18 924 рубля; в обрабатывающих производствах – 11 125 рублей; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 12 345 рублей; в строительстве – 11 939 рублей; в оптовой и розничной торговле – 8 035 рублей; на транспорте и в связи – 10 361 рубль; в образовании – 6 033 рубля; в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 6 705 рублей.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Денис Объедкин#Заработная плата#Инфляция
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