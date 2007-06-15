Среднестатистический житель Белгородчины получает почти 10 тысяч рублей

Как сообщает Белгородстат, заработная плата по видам экономической деятельности составила: в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 7 446 рублей; в сфере добычи полезных ископаемых – 18 924 рубля; в обрабатывающих производствах – 11 125 рублей; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 12 345 рублей; в строительстве – 11 939 рублей; в оптовой и розничной торговле – 8 035 рублей; на транспорте и в связи – 10 361 рубль; в образовании – 6 033 рубля; в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 6 705 рублей.