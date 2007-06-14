Мой дом – моя крепость

Компания «Росгосстрах» предлагает два вида страхования: «Квартира» и «Дом». «Росгосстрах Квартира» включает в себя четыре продукта для квартир разной ценовой категории – от типового жилья до элитной недвижимости, притом квартира не обязательная должна быть приватизирована. Кроме того, здесь можно и застраховать свою гражданскую ответственность, и тогда, в случае нанесения ущерба собственности соседей ответственность, в плане выплат за порчу имущества пострадавшим, берет на себя страховая компания. В среднем, ежегодный страховой взнос в этом виде страхования составляет 900 рублей.