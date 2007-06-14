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Posted 14 июня 2007,, 10:10

Published 14 июня 2007,, 10:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Мой дом – моя крепость

14 июня 2007, 10:10
Это выражение имеет смысл, когда сам дом или его имущество защищено от внешних посягательств, сил природы или злоумышленников, то есть застраховано. О вариантах страхования дома или квартиры рассказали журналистам региональных СМИ представители одной из крупнейших российских страховых компаний.

Ежегодно россияне терпят материальный ущерб, связанный со стихийными бедствиями, в размере более 42 млрд. рублей. Более 4 млрд рублей – такой ущерб наносят пожары и более 37 млрд. рублей – преступники.

В Белгородской области на сегодняшний день только один процент от всех пользователей страховыми продуктами защитил свои квартиры при помощи страхования. Помимо этого, большинство из более чем 300000 частных домовладений также не застрахованы. Такие факты привела в беседе с журналистами начальник отдела розничных продаж филиала ООО «РГС-Центр» – «Управление по Белгородской области» Светлана Аникеева.

Компания «Росгосстрах» предлагает два вида страхования: «Квартира» и «Дом». «Росгосстрах Квартира» включает в себя четыре продукта для квартир разной ценовой категории – от типового жилья до элитной недвижимости, притом квартира не обязательная должна быть приватизирована. Кроме того, здесь можно и застраховать свою гражданскую ответственность, и тогда, в случае нанесения ущерба собственности соседей ответственность, в плане выплат за порчу имущества пострадавшим, берет на себя страховая компания. В среднем, ежегодный страховой взнос в этом виде страхования составляет 900 рублей.

«Росгосстрах Дом» предусматривает страхование жилища, внутренней отделки или инженерного оборудования по трем ценовым категориям – «Экспресс», «Классика» и «Престиж». В среднем ежегодный страховой взнос здесь составляет 600 рублей.

Договоры страхования могут заключаться как с осмотром жилища, так и без, с учетом изношенности и без учета, на целый комплекс услуг и по отдельности. Соглашение заключается на один год, а страховая премия может выплачиваться как наличными деньгами, так и переводиться на расчетный счет страховщика.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Дом#Квартира#Жилище#Росгосстрах#Страхование
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