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Posted 12 июня 2007,, 07:08

Published 12 июня 2007,, 07:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

12 июня 2007, 07:08
По инициативе правительства Белгородской области ветераны исполнительной власти региона побывали с ознакомительной поездкой в ряде районов.

Впервые за много лет секретари обкомов, райкомов, председатели райисполкомов встретились друг с другом. Бывшие руководители посетили с экскурсией ряд культурных и сельскохозяйственных объектов. Среди них – ОАО «Белгородские молочные фермы», ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», памятник «Крестьянам России XX века». Члены делегации также оценили благоустройство сел и городов в Яковлевском, Ракитянском, Ивнянском и других районах, сообщает пресс-центр губернатора области.

Оценивая увиденное, первый секретарь партии г. Алексеевка (1970-1984 гг.) Леонид Енин заметил: «Наше поколение тоже много строило. Только в 90-е годы многое и развалилось».

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Денис Объедкин#Обком#Райком
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