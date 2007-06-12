Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались

Posted 12 июня 2007,, 07:08
Published 12 июня 2007,, 07:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Впервые за много лет секретари обкомов, райкомов, председатели райисполкомов встретились друг с другом. Бывшие руководители посетили с экскурсией ряд культурных и сельскохозяйственных объектов. Среди них – ОАО «Белгородские молочные фермы», ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», памятник «Крестьянам России XX века». Члены делегации также оценили благоустройство сел и городов в Яковлевском, Ракитянском, Ивнянском и других районах, сообщает пресс-центр губернатора области.
Оценивая увиденное, первый секретарь партии г. Алексеевка (1970-1984 гг.) Леонид Енин заметил: «Наше поколение тоже много строило. Только в 90-е годы многое и развалилось».