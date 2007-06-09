Учёный из Белгорода удостоен национальной экологической премии

Posted 9 июня 2007,, 05:52
Published 9 июня 2007,, 05:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Руководитель НИЛ молекулярной генетики человека БелГУ профессор М. Чурносов в составе авторского коллектива учёных курского и орловского вузов был награжден дипломом лауреата II степени.
Учёный удостоен премии в номинации «Экология и здоровье» за разработку программы «Оценка влияния неблагоприятных факторов в динамике на репродуктивное здоровье населения и распространённость онкологической патологии в Центральном Черноземье».
Сотрудники лаборатории молекулярной генетики человека БелГУ в сотрудничестве с известными научными центрами РФ (Курский государственный медицинский университет, Орловский государственный университет) провели масштабный медико-экологический мониторинг населения Центрального Черноземья.
Результатом этой работы стало выявление антропогенных экологических факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье населения, обусловливающих рост онкологической патологии и ухудшение репродуктивного здоровья. Полученные данные формируют основу для разработки комплекса мероприятий, направленных на снижение негативных влияний факторов окружающей среды на здоровье населения.