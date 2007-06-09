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Posted 9 июня 2007,, 05:52

Published 9 июня 2007,, 05:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Учёный из Белгорода удостоен национальной экологической премии

9 июня 2007, 05:52
5 июня в малом зале Государственной Думы Российской Федерации прошло награждение лауреатов ежегодной Национальной экологической премии «Экомир-2007».

Руководитель НИЛ молекулярной генетики человека БелГУ профессор М. Чурносов в составе авторского коллектива учёных курского и орловского вузов был награжден дипломом лауреата II степени.

Учёный удостоен премии в номинации «Экология и здоровье» за разработку программы «Оценка влияния неблагоприятных факторов в динамике на репродуктивное здоровье населения и распространённость онкологической патологии в Центральном Черноземье».

Сотрудники лаборатории молекулярной генетики человека БелГУ в сотрудничестве с известными научными центрами РФ (Курский государственный медицинский университет, Орловский государственный университет) провели масштабный медико-экологический мониторинг населения Центрального Черноземья.

Результатом этой работы стало выявление антропогенных экологических факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье населения, обусловливающих рост онкологической патологии и ухудшение репродуктивного здоровья. Полученные данные формируют основу для разработки комплекса мероприятий, направленных на снижение негативных влияний факторов окружающей среды на здоровье населения.

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