«Салют-Энергия» переместилась на четвёртое место

Однако первый тайм матча не предвещал поражения – на 34-й минуте счёт открыл после розыгрыша углового защитник «Салюта» Вадим Старков. Но на последней минуте первого тайма Дмитрий Сысуев сравнял счёт. Несмотря на то, что весь второй тайм «Салют» провёл в атаке, матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В итоге «Салют-Энергия» опустилась на четвёртое место в турнирной таблице первого дивизиона Первенства России по футболу. Следующий матч белгородцы проведут в г. Набережные Челны 9 июня, где встретятся с командой «КАМАЗ».