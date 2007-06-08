«Салют-Энергия» переместилась на четвёртое место

Posted 8 июня 2007,, 08:30
Published 8 июня 2007,, 08:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Футбольный клуб «Мордовия» - новичок первого дивизиона. 21 марта на предсезонных сборах в Турции подопечные Сергея Савченкова обыграли команду из Саранска со счётом 5:0. В минувшую среду футболисты республики Мордовия взяли реванш.
Однако первый тайм матча не предвещал поражения – на 34-й минуте счёт открыл после розыгрыша углового защитник «Салюта» Вадим Старков. Но на последней минуте первого тайма Дмитрий Сысуев сравнял счёт. Несмотря на то, что весь второй тайм «Салют» провёл в атаке, матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. В итоге «Салют-Энергия» опустилась на четвёртое место в турнирной таблице первого дивизиона Первенства России по футболу. Следующий матч белгородцы проведут в г. Набережные Челны 9 июня, где встретятся с командой «КАМАЗ».
«Околофутбольные» события, произошедшие на белгородском стадионе 27 мая, стали поводом для очередного решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Он наложил штраф в размере 4000 рублей на футбольный клуб «Торпедо» (Москва) за два горящих факела, брошенных на беговую дорожку из сектора болельщиков москвичей, сообщает официальный сайт ассоциации профессиональной футбольной лиги.