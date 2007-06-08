Белгородские пилигримы привезли «Соловьиную трель»

Но триумфу наших земляков предшествовали волнения во время участия в двух турах конкурса. Первый – творческая мастерская. Здесь члены жюри оценили мастерство конкурсантов, и после прослушивания лучшим из них предоставили «путёвку» во второй тур. Он проходил вечером того же дня. «Пилигримы» завершали конкурс. Выхода на сцену им пришлось ждать почти четыре часа. Выступали они уже в двенадцатом часу ночи. К этому времени сильно похолодало, и перепад температур был около 30 градусов. Солистам пришлось петь в нескольких свитерах, так как ветер буквально сносил участников со сцены.