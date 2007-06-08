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Posted 8 июня 2007,, 12:25

Published 8 июня 2007,, 12:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские пилигримы привезли «Соловьиную трель»

8 июня 2007, 12:25
С 1 по 3 июня в Курской области проходил традиционный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель», собравший более 20000 участников из России, Украины, Беларуси и Германии. Белгородскую область представили участники ансамбля «Пилигримы» клуба авторской песни БелГУ.

В этом году фестиваль «Соловьиная трель» – юбилейный, проводится в двадцатый раз. Среди любителей авторской песни он считается одним из престижнейших. У истоков фестиваля находятся курский Клуб авторской песни, насчитывающий многолетнюю историю.

В состав конкурсного жюри входят такие именитые мастера, как Галина Хомчик, братья Мищуки, Константин Тарасов (аккомпаниатор Олега Митяева), Дмитрий Богданов, Сергей Каплан и другие личности, широко известные в бардовских кругах. «На этом фестивале удалось понаблюдать за работой мэтров. Они судили справедливо и объективно…», – поделилась впечатлениями с сотрудниками пресс-службы БелГУ участница ансамбля «Пилигримы», студентка факультета журналистики Мария Маринина.

В итоге, Гран-при Международного фестиваля «Соловьиная трель» присуждён ансамблю «Пилигримы» (Любовь Гребенюк, Мария Маринина, Антон Коськов). Они исполнили песню Ольги Чикиной «Реквием» (аранжировка Л. Гребенюк). Лауреатами в номинации «Автор» стали Сергей Постолов и Любовь Гребенюк. Члены жюри также отметили мастерство исполнения Владимира Беленко.

Гала-концерт фестиваля «Соловьиная трель» проходил в филармонии г. Курска, где среди прочих почётных зрителей присутствовал губернатор области. Все билеты были раскуплены, и нужно отметить, что у жителей области фестиваль пользуется огромным интересом. Кстати, куряне были просто в восторге от выступления белгородцев, буквально искупали их в овациях и несколько раз вызывали спеть на бис. А один из членов жюри был так восхищен мастерством и талантом солисток ансамбля «Пилигримы», что после выступления поцеловал им руки в знак признательности.

Но триумфу наших земляков предшествовали волнения во время участия в двух турах конкурса. Первый – творческая мастерская. Здесь члены жюри оценили мастерство конкурсантов, и после прослушивания лучшим из них предоставили «путёвку» во второй тур. Он проходил вечером того же дня. «Пилигримы» завершали конкурс. Выхода на сцену им пришлось ждать почти четыре часа. Выступали они уже в двенадцатом часу ночи. К этому времени сильно похолодало, и перепад температур был около 30 градусов. Солистам пришлось петь в нескольких свитерах, так как ветер буквально сносил участников со сцены.

Сразу после выступления белгородских исполнителей окружили журналисты, ещё до решения членов жюри предположив, что бардам из БелГУ присудят одно из первых мест. Так и получилось. В час ночи «Пилигримам» вручили наивысшую награду – Гран-при фестиваля.

В своём обращении к участникам конкурса члены жюри отметили, что Гран-при на фестивале «Соловьиная трель» присуждается лишь в том случае, если все судьи поддерживают кандидатуру претендента. Уже несколько лет знак особой благодарности не присуждали никому из конкурсантов. В этом году все судьи были единодушны в своём решении - отдать Гран-при ансамблю «Пилигримы» Клуба авторской песни БелГУ.

#Новости#Культура#БелГУ#Мария#Курск#Авторская песня#Пилигримы#Гребенбк#Соловьиная трель
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