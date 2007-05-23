Спортивный калейдоскоп

В этом году соревнования проводились в 2 этапа по 9 команд в каждом. В финал вышли 4 команды ДОУ №№ 66, 68, 69 и 79. После финальных соревнований места распределились следующим образом. Переходящим кубком, памятным подарком и грамотой победителя соревнований была награждена команда «Спортивный союз смелых ребят» из детского сада № 68. Второе место поделили команды «Гладиаторы» (ДОУ № 66) и «Лидер» (ДОУ № 79). Третье место в соревнованиях завоевала команда «Сказка» (ДОУ № 69). Все призеры награждены почетными грамотами управления образования администрации г. Белгорода и памятными подарками. Всем командам-участникам также вручены памятные подарки, сообщает секретариат главы администрации Белгорода.