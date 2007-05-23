Спортивный калейдоскоп

Posted 23 мая 2007,, 12:02
Published 23 мая 2007,, 12:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Пляжный волейбол
Сегодня в Италии стартовал третий турнир Мировой Серии этого сезона. Две российские пары – Колодинский-Барсук (Белгород) и Кошкарев-Прокопьев – начнут соревнования сразу с основной сетки, а другие белгородцы Александр Кузьмичев и Станислав Еремин начали борьбу с квалификации.
Сегодня Александр и Станислав (35-й номер посева) в первом квалификационном раунде сыграли со швейцарцами Bleiker-Beck (30-е). Встреча закончилась со счетом 1:2 (13:21, 21:18, 17:19), и белгородцы выбыли из дальнейшей борьбы.
Тем временем, в этапе Мировой серии у женщин, который проходит в Сингапуре, единственная российская пара, вопреки организационным проблемам попавшая в Сингапур, Инна Шмат и Наталья Степанова (Белгород – Санкт-Петербург) сегодня проиграла свой матч в квалификационных соревнованиях. Наши девушки уступили японкам Tanaka-Koizumi в трех партиях. Таким образом, борьба в Сингапуре продолжится без участия российских команд.
А уже завтра в Смоленске начнется 3 этап чемпионата России по пляжному волейболу «Смоленская весна – 2007». Среди участников будут, по традиции, и белгородские волейболисты. Напомним, что пара из Белгорода Еремин-Кузьмичев выиграла два первых этапа чемпионата России.
Спортивное ориентирование
В поселке Тулиновка Тамбовской области прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
Губкинец Иван Козлов в группе №14 в спринте и кроссе занял второе место; его земляк Александр Безруков в группе №16 в спринте и кроссе занял первое место. По итогам соревнований Александр включен в состав юниорской сборной России, которая в июне примет участие в первенстве Европы по спортивному ориентированию. Оно пройдет в венгерском городе Эгер, сообщает сайт Губкинской территориальной администрации.
Баскетбол
В дошкольных образовательных учреждениях Белгорода состоялись городские малые игры по мини-баскетболу. Соревнования проводились уже в пятый раз. В этом году на базе Учебно-спортивного комплекса БелГУ Светланы Хоркиной 180 детей из 18 дошкольных образовательных учреждений демонстрировали свое умение владеть мячом, работать в команде, стремиться к победе.
Для маленьких баскетболистов и болельщиков свои показательные выступления представили спортсмены женской баскетбольной команды «Университет». Всех участников соревнований приветствовали финалисты городского смотра-конкурса «Аэробика – королева спорта». Всё здесь было как у взрослых. Судейскую бригаду возглавил главный судья соревнований М.П. Спирин, профессор, заведующий кафедрой спортивных дисциплин БелГУ. Судейство на площадке осуществляли студенты БелГУ и инструкторы по физической культуре ДОУ.
В этом году соревнования проводились в 2 этапа по 9 команд в каждом. В финал вышли 4 команды ДОУ №№ 66, 68, 69 и 79. После финальных соревнований места распределились следующим образом. Переходящим кубком, памятным подарком и грамотой победителя соревнований была награждена команда «Спортивный союз смелых ребят» из детского сада № 68. Второе место поделили команды «Гладиаторы» (ДОУ № 66) и «Лидер» (ДОУ № 79). Третье место в соревнованиях завоевала команда «Сказка» (ДОУ № 69). Все призеры награждены почетными грамотами управления образования администрации г. Белгорода и памятными подарками. Всем командам-участникам также вручены памятные подарки, сообщает секретариат главы администрации Белгорода.