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Posted 23 мая 2007,, 07:31

Published 23 мая 2007,, 07:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

По осени мужской волейбол «пересчитают»

23 мая 2007, 07:31
По итогам состоявшегося 22 мая заседания президиума Всероссийской федерации волейбола было решено со следующего сезона использовать в мужском чемпионате волейбольной суперлиги так называемую «итальянскую» систему подсчета очков.

Если раньше при любом исходе матча победитель получал 2 очка, а проигравший - 1, то теперь начисление баллов будет напрямую зависеть от точного счета по партиям. При 3:0 и 3:1 победитель будет записывать на свой счет 3 очка, а проигравший – 0, в случае тай-брейка очки будут распределяться как 2 к 1. Также президиум утвердил двухкруговой «формат» регулярного чемпионата России-2007/08 у мужчин (с проведением по его итогам суперфиналов за первое, третье и пятое места) и расширение женской суперлиги с 12 до 14 команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Введение итальянской системы подсчета очков уже давно обсуждалось в России. Проиграть матч в пяти партиях – совсем не то же самое, что уступить всухую. На тай-брейке решающим зачастую становится не игровой компонент, а морально-волевые качества, когда бороться приходится, превозмогая усталость.

Кстати, пятисетовый поединок – не такая уж редкость в чемпионате России. В сезоне 2006 – 2007 только на предварительном этапе команды сыграли 20 матчей, состоящих из пяти партий. А «Локомотив-Белогорье» в минувшем сезоне российского первенства четырежды решал судьбу встречи на тай-брейке. И это притом, что чемпионат в суперлиге проходил всего в один круг.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Волейбол#Локомотив-белогорье#Вфв#Президиум#Подсчет очков
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