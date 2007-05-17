Posted 17 мая 2007,, 07:09
Published 17 мая 2007,, 07:09
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В семинаре приняли участие руководители методических служб из 22 районов Белгородской области. Организатором выступил Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
В рамках семинара прошла презентация опыта деятельности Старооскольской методической службы, в которой приняли участие директор муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр» Р.Ф. Аникина, руководители структурных подразделений центра.
Мастер-класс по теме «Формирование научного аппарата инновационной деятельности» имел практическую направленность. В рамках семинара прошли переговоры по вопросам повышения качества методической работы. В них приняли участие более 70 человек: руководители методических служб области, работники Старооскольского Управления образования, учёные СОФ БелГУ и СТИ МИСиС, методисты МОУ «ИМЦ» и учреждений дополнительного образования, руководители городских и районных методических объединений, представители I и II Благочиний, психологическая служба города, руководители общеобразовательных учреждений города и района, заместители директоров школ по научно-методической работе, представители СМИ.
По итогам семинара проректор по учебно-методической работе БелРИПКППС и руководители муниципальных методических служб дали высокую оценку содержанию мероприятия, сообщает образовательный портал Старого Оскола.