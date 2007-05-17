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Posted 17 мая 2007,, 07:09

Published 17 мая 2007,, 07:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Прошли переговоры по вопросам повышения качества методической работы

17 мая 2007, 07:09
15 мая на базе школы №24 с углубленным изучением отдельных предметов Старого Оскола состоялся областной семинар для руководителей муниципальных методических служб по теме «Повышение эффективности методической деятельности на основе новой модели управления».

В семинаре приняли участие руководители методических служб из 22 районов Белгородской области. Организатором выступил Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.

В рамках семинара прошла презентация опыта деятельности Старооскольской методической службы, в которой приняли участие директор муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр» Р.Ф. Аникина, руководители структурных подразделений центра.

Мастер-класс по теме «Формирование научного аппарата инновационной деятельности» имел практическую направленность. В рамках семинара прошли переговоры по вопросам повышения качества методической работы. В них приняли участие более 70 человек: руководители методических служб области, работники Старооскольского Управления образования, учёные СОФ БелГУ и СТИ МИСиС, методисты МОУ «ИМЦ» и учреждений дополнительного образования, руководители городских и районных методических объединений, представители I и II Благочиний, психологическая служба города, руководители общеобразовательных учреждений города и района, заместители директоров школ по научно-методической работе, представители СМИ.

По итогам семинара проректор по учебно-методической работе БелРИПКППС и руководители муниципальных методических служб дали высокую оценку содержанию мероприятия, сообщает образовательный портал Старого Оскола.

#Новости#Старый Оскол#Наука#Мария#Методическая служба#Методическая деятельность
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