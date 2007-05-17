Мастер-класс по теме «Формирование научного аппарата инновационной деятельности» имел практическую направленность. В рамках семинара прошли переговоры по вопросам повышения качества методической работы. В них приняли участие более 70 человек: руководители методических служб области, работники Старооскольского Управления образования, учёные СОФ БелГУ и СТИ МИСиС, методисты МОУ «ИМЦ» и учреждений дополнительного образования, руководители городских и районных методических объединений, представители I и II Благочиний, психологическая служба города, руководители общеобразовательных учреждений города и района, заместители директоров школ по научно-методической работе, представители СМИ.