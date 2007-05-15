Спортивный калейдоскоп

На предварительном этапе команды были разбиты на две подгруппы по 8 в каждой. Белгородская дружина на этих соревнованиях была в числе фаворитов. За весь турнир наши волейболисты не проиграли ни одной партии. Успех команды был ожидаем и прогнозируем, ведь белгородская школа волейбола считается одной из самых лучших в Европе и Мире. Так что сомнений, кто будет бороться за первое место, не было.