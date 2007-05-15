Спортивный калейдоскоп

Posted 15 мая 2007,, 14:06
Published 15 мая 2007,, 14:06
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Updated Сегодня, 16:02
Бокс
В губкинском спорткомплексе «Горняк» прошел Всероссийский детско-юношеский турнир по боксу, посвященный 40-летию Лебединского горно-обогатительного комбината.
В пяти возрастных категориях за чемпионское звание боролись 130 юных спортсменов. Губкинская команда была представлена лучшими спортсменами города и района. Семь победителей и призеров первенства – воспитанники ДЮСШ №2, инициатора этих соревнований.
Вице-президент областной федерации бокса А.С. Курлов отметил большой вклад губкинцев в развитие бокса. Он подкрепил свои слова вручением удостоверения мастера спорта России по боксу талантливому губкинскому спортсмену Н. Иглинскому, сообщает сайт Губкинского муниципального района.
Футбол
14 мая футбольный клуб «Губкин» в рамках 4-го тура первенства России по футболу среди команд второго дивизиона в зоне «Центр» на своём поле принимал ФК «Сатурн» из Егорьевска.
Напомним, что до этого тура у губкинцев в пассиве было три поражения в трёх стартовых матчах чемпионата и закономерное последнее место. И вот представителям Белгородской области был предоставлен отличный шанс реабилитироваться перед своими болельщиками за провальный старт.
На этот раз губкинские футболисты очков своим конкурентам «дарить» не стали и воспользовались этим шансом сполна, тем самым одержав первую победу в этом сезоне. Уже после первого тайма, благодаря точным ударам Лутовинова на 30-ой и Федотова с пенальти на 37-ой минутах, счёт на табло был 2:0 в пользу хозяев, и исход этого противостояния был уже практически решён.
Во втором тайме всё тот же Федотов довёл счёт до крупного. Всё, что удалось сделать гостям в данной ситуации, – это сократить разрыв в счёте до минимума. В итоге – 3:2, первая победа футболистов ФК «Губкин» в этом сезоне. Свой следующий матч в рамках чемпионата России губкинцы проведут 21 мая. В этот день в матче 5-го тура они в гостях сыграют с футбольным клубом «Елец».
На минувших выходных в поселке Борисовка Белгородской области состоялось открытие очередного футбольного сезона. Хозяева поля – команда «Ворскла-Мостовик» – встречала белгородских спортсменов, команду «Технолюкс».
Сильные соперники, настоящее футбольное сражение, непредсказуемая развязка событий – вот так начался футбольный сезон–2007 в Борисовке. Белгородская команда – одна из самых сильнейших в области. Об этом же говорил и главный тренер борисовских футболистов. Кстати сказать, в минувшем году борисовская «Ворскла-Мостовик» занимала вторую позицию по числу набранных очков. Состав борисовской футбольной команды в этом сезоне значительно изменился. Из фарм-клуба в основной состав вошли пять молодых футболистов – новые силы предполагают и новые победы. В белгородской команде тоже произошли значительные изменения. К «Технолюксу» присоединилась белгородская команда первой группы «ЖБК».
В целом игра прошла на высоком уровне. Счет открыли гости, но ответный гол хозяев не заставил себя ждать. Первый период закончился со счетом 2:2. Во втором же команды долго не могли подобраться к воротам соперника. Счет во второй сорокапятиминутке открыли белгородцы, и уже на исходе матча борисовские футболисты смогли сравнять счет – 3:3. Так закончилась одна из самых напряженных футбольных встреч начавшегося сезона.
Через две недели состоится матч команд из Борисовского и Краснояружского районов. Стоит отметить, что в прошлом сезоне последняя заняла четвертую строчку в списке команд второй группы.
Волейбол
С 5 по 14 мая в Белгороде прошел очередной этап соревнований по волейболу в рамках III Летней спартакиады учащихся 1991-
На предварительном этапе команды были разбиты на две подгруппы по 8 в каждой. Белгородская дружина на этих соревнованиях была в числе фаворитов. За весь турнир наши волейболисты не проиграли ни одной партии. Успех команды был ожидаем и прогнозируем, ведь белгородская школа волейбола считается одной из самых лучших в Европе и Мире. Так что сомнений, кто будет бороться за первое место, не было.
Главной интригой турнира стала вторая путевка в финал. Лидерами второй подгруппы стали волейболисты из города Иваново. Они-то и сошлись в финале с «непобедимой» белгородской сборной. Играть с соперником, который не проиграл ни одной игры, нелегко и морально, и физически. А вот белгородцы не увидели в сопернике особой проблемы, и, не отставая от «графика побед», уверенно выиграли финальную встречу – 3:0. В матче за третье место сошлись волейболисты Воронежа и Тулы. В этом противостоянии сильнее оказались Воронежская сборная – 3:1.
Победитель турнира отправится в Пензу, где в начале июля пройдет финальный этап этих соревнований, в котором примут участие девять команд. Пожелаем удачи нашим волейболистам, и будем надеяться, что кубок III Летней спартакиады приедет в Белгород.
Тхэквондо
14 мая завершился VI традиционный командный турнир по тхэквондо «Звезда Кавказа». Он проходил в городе Ессентуки. Всего в нём принимали участие 10 команд по восемь человек в каждой.
Эти команды были разбиты на две подгруппы по пять сборных в каждой. В финальную стадию выходили по две из каждой подгруппы. Белгородскую область представляли: Артём Галицкий, Артём Федченко, Богдан Гайдуков, Валерия Бабкина, Ксения Соколова, Валерия Федченко, Анастасия Ковалёва, Александр Игрунов и Олег Шаповалов. Наша команда на этом турнире заняла третье командное место, уступив только борцам из республики Адыгея и хозяевам турнира – представителям города Ессентуки.
За третье командное место белгородские спортсмены были награждены бронзовыми медалями, кубком, а также огромным тортом-мороженым (который вручался каждой команде, которая попала на пьедестал почёта). Также белгородцы получили специальный приз – дипломом был награждён белгородец Игорь Ханин, который был признан лучшим судьёй этого турнира. Ему вручили статуэтку в форме греческой богини победы Ники.
17 мая белгородские спортсмены уезжают в Москву на турнир, проводимый корейскими миссионерами, – соревнования под названием «Аллилуйя».
Рубрику подготовили Дарья Маслова, Александр Журавлёв, Татьяна Львова и Светлана Губина