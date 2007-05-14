Алкогольный триллер в Монаково

В ходе следственных действий у Е.А.Полищук было изъято 3 литра спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Органами предварительного расследования ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, – производство, хранение в целях сбыта и сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе, лицу, здоровью которого в результате отравления данной продукцией был причинен тяжкий вред.