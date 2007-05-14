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Posted 14 мая 2007,, 12:51

Published 14 мая 2007,, 12:51

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Алкогольный триллер в Монаково

14 мая 2007, 12:51
Прокуратурой Белгородской области направлены в суд уголовные дела по обвинению производителей и сбытчиков спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности.

В ходе предварительного расследования установлено, что в начале августа 2006 года Елена Полищук в селе Монаково Старооскольского района приобрела у неустановленного следствием лица спиртосодержащую жидкость, из которой произвела продукцию, содержащую опасные для жизни и здоровья человека вещества и соединения, разлив ее в пластиковые бутылки.

Названную жидкость она реализовала по месту жительства, в результате чего после употребления, приобретенной у гражданки Полищук жидкости, был причинен тяжкий вред здоровью одному жителю села.

В ходе следственных действий у Е.А.Полищук было изъято 3 литра спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Органами предварительного расследования ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, – производство, хранение в целях сбыта и сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе, лицу, здоровью которого в результате отравления данной продукцией был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело по обвинению Е.А. Полищук с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также направлено в суд уголовное дело по обвинению Василия Труфанова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, – производство, хранение в целях сбыта спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе предварительного расследования установлено, что В.Е. Труфанов в начале июня 2006 года в городе Старый Оскол приобрел у неустановленного лица 200 литров спиртосодержащей жидкости, из которой по месту своего жительства произвел в целях сбыта опасную для жизни и здоровья потребителей спиртосодержащую продукцию, разлив её в стеклянные бутылки.

Вместе с тем, изготовленную жидкость гражданин Труфанов не успел реализовать, так как она была изъята сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

#Новости#Происшествия#Мария
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