В этом году пройдет празднование Собора новомучеников и исповедников

Posted 8 мая 2007,, 11:42
Published 8 мая 2007,, 11:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Были рассмотрены итоги выполнения протокола предыдущего собрания. Управляющий епархией проинформировал собрание о том, что подготовлен проект новой областной программы «Святость семьи» для рассмотрения губернатором области и областной Думой. Заслушаны сообщения благочинных о проведении в округах епархии празднования Недели святых жен-мироносиц. Решено проводить церковно-общественное празднование Недели святых жен-мироносиц ежегодно, включив в программу празднования посещение роддомов и благотворительную акцию «Ты не одна» с поздравлением одиноких и престарелых женщин.
Пресс-службе епархии и помощнику Управляющего епархией по юридическим вопросам и внешнеэкономическим связям Владимиру Лукину поручено совместно с управлением печати и информации области и информационно-аналитическим управлением правительства области, подготовить проект Меморандума об ответственности средств массовой информации за публикацию материалов, пропагандирующих или оправдывающих аборты, преступность и порочный образ жизни. Заслушана информация благочинных о ходе заключения договоров о страховании зданий храмов, являющихся памятниками истории и культуры. Предложено создать епархиальный страховой фонд. Соответствующие документы поручено подготовить В. Лукину. В целом протокол предыдущего собрания признан выполненным.
Далее на повестке дня собрания было обсуждено участие епархии в праздновании Дня Победы. Принято решение о совершении во всех действующих храмах 9 мая Божественных Литургий и панихид. Также принято решение о проведении празднования в этом году Собора новомучеников и исповедников в г. Строитель. В строящемся храме, основанном в их честь, будут совершены Божественная литургия и молебен.
Затем благочинные округов епархии доложили о планах организации летнего отдыха детей. В план мероприятий по епархии включены организация молодёжных спортивных и патриотических лагерей отдыха, паломнические поездки с оформлением дневников посещения Святых мест Белгородчины. Запланировано составить карту православных святынь и водных источников епархии. Для этого рекомендовано приобретение для воскресных школ GPS-навигаторов. С 12 по 18 июня на епархиальной базе отдыха «Рождественская» в Белгородском районе запланировано проведение слёта преподавателей и учащихся воскресных школ епархии.
Далее благочинный I Белгородского округа, настоятель Преображенского кафедрального собора, протоиерей Олег Кобец выступил с сообщением о намеченном на 17-19 сентября, проведении в Белгороде, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, конференции «Традиционная российская культура и этика в современной системе образования, с участием руководителей, специалистов управлений образования 17 областей Центрального федерального округа, священнослужителей епархий Русской Православной Церкви. Лучшим преподавателям будет вручена Патриаршая премия «За нравственный подвиг учителя».
Совместно с конференцией будет проведён в Белгороде фестиваль православных СМИ Центрального Федерального округа. Помощник управляющего Белгородской и Старооскольской епархией по юридическим вопросам и внешнеэкономическим связям В. Лукин выступил с информацией о новой, упрощенной форме отчётности для всех официально зарегистрированных православных приходов, монастырей и других церковных учреждений и организаций. Всем руководителям округов вменена в обязанность своевременная сдача отчётов в Управление регистрационной службы Российской Федерации по Белгородской области до 1 июня 2007 года. Далее декан социально-теолгогического факультета Белгородского Государственного университета С.А. Колесников рассказал о новой системе набора абитуриентов на факультет с заключением договоров о целевом образовании с районными и городскими управлениями образования. Глава Местного самоуправления Вейделевского района А.Г. Панин выступил с приветствием и информацией о современном социально-экономическом состоянии района.
Во внимание к усердному служению Церкви и трудам по выпуску молодёжного публицистического журнала «Новый Ковчег», ставшего призёром конкурса православных СМИ в номинации «Свет Православия», Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил редактору журнала иерею Димитрию Карпенко медаль им. М.В.Ломоносова, присужденную ему Национальным комитетом общественных наград. Следующее собрание благочинных и епархиальных комиссий решено провести в августе