В этом году пройдет празднование Собора новомучеников и исповедников

Совместно с конференцией будет проведён в Белгороде фестиваль православных СМИ Центрального Федерального округа. Помощник управляющего Белгородской и Старооскольской епархией по юридическим вопросам и внешнеэкономическим связям В. Лукин выступил с информацией о новой, упрощенной форме отчётности для всех официально зарегистрированных православных приходов, монастырей и других церковных учреждений и организаций. Всем руководителям округов вменена в обязанность своевременная сдача отчётов в Управление регистрационной службы Российской Федерации по Белгородской области до 1 июня 2007 года. Далее декан социально-теолгогического факультета Белгородского Государственного университета С.А. Колесников рассказал о новой системе набора абитуриентов на факультет с заключением договоров о целевом образовании с районными и городскими управлениями образования. Глава Местного самоуправления Вейделевского района А.Г. Панин выступил с приветствием и информацией о современном социально-экономическом состоянии района.



Во внимание к усердному служению Церкви и трудам по выпуску молодёжного публицистического журнала «Новый Ковчег», ставшего призёром конкурса православных СМИ в номинации «Свет Православия», Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил редактору журнала иерею Димитрию Карпенко медаль им. М.В.Ломоносова, присужденную ему Национальным комитетом общественных наград. Следующее собрание благочинных и епархиальных комиссий решено провести в августе