Белгород открывает список «Городов воинской славы»

Posted 7 мая 2007,, 13:30
Published 7 мая 2007,, 13:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Каждый из этих городов вписал в героическую летопись нашей родины страницы своей собственной воинской славы», - заявил президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии.
По словам Путина, «здесь, на легендарных землях Белгорода, Курска и Орла, проходил особый рубеж и в Великой Отечественной войне». Он отметил, что Белгород, Курск и Орел стали первыми в России городами, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы», сообщает РИА «Новости».
Напомним, что первым (за номером 558) был подписан Указ Президента РФ о награждении Белгорода. Пусть наш город опередил «соратников» благодаря алфавитному порядку, и все же Белгород навсегда останется в истории как Город Первого салюта и первый Город воинской славы России.
Во встрече, которая проходила в Екатерининском зале Кремля, помимо губернаторов Белгородской, Орловской и Курской областей, глав администраций трех городов, руководителей местных Законодательных собраний, приняли участие ветераны, среди которых Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы, участники Курской битвы, освобождения Белгорода, главы ветеранских организаций, члены российского оргкомитета «Победа», а также нахимовцы, суворовцы, члены детского военно-патриотического клуба.
Завтра в Белгороде пройдут праздничные мероприятия, посвященные присвоению звания «Город воинской славы». В 7 часов 30 минут на Вокзальной площади состоится встреча членов делегации участников церемонии вручения награды в Москве, а в 7.50 на площади у Смоленского собора пройдет торжественный митинг.
Кроме того, как сообщает пресс-центр губернатора области, присвоением Белгороду почетного звания «Город воинской славы» белгородцев поздравили земляки, проживающие в Москве. Президент землячества «Белогорье» И. Дахнов отметил, что это известие было воспринято с чувством величайшей радости и гордости за родной край.
«Мы вместе с Вами радуемся вашим успехам, по возможности помогаем решать вопросы в интересах нашей малой Родины», - говорится в поздравлении. Члены землячества пожелали белгородцам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и новых достижений на благо Белгородчины.