Белгород открывает список «Городов воинской славы»

Напомним, что первым (за номером 558) был подписан Указ Президента РФ о награждении Белгорода. Пусть наш город опередил «соратников» благодаря алфавитному порядку, и все же Белгород навсегда останется в истории как Город Первого салюта и первый Город воинской славы России.